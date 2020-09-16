YouTube Shorts nasıl kullanılır? TikTok'a rakip YouTube Shorts geliyor

Kısa video paylaşma uygulaması TikTok'un dünya genelinde gençlerin dikkatini çekmesi, popülerlik kazanması diğer teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Instagram Reels'in ardından şimdi de YouTube Shorts geliyor. Short, TikTok benzeri kısa video uygulaması olacak.
YOUTUBE SHORTS NEDİR, NE İŞE YARAR?
YouTube Shorts, kullanıcıların mobil cihazlardan 15 saniyelik videolar çekmesini sağlayan bir özelliği. YouTube Shorts'ta birden çok video klip sıralanabiliyor, müzik ile kayıt yapılabiliyor ve video hızı üzerinde ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca bir kronometre ve geri sayım da bulunuyor ki bu sayede kullanıcılar elleri serbest videolar çekebiliyor.
YOUTUBE SHORTS HİNDİSTAN'DA TEST EDİLECEK
TikTok ve Instagram Reels'e rakip olacak YouTube Shorts'un erken betası önümüzdeki birkaç gün içerisinde Hindistan'daki kullanıcılarına sunmaya başlayacak.
INSTAGRAM REELS KISA ZAMANDA SEVİLDİ
5 Ağustos itibari ile Intagram kullanıcıları Instagram Reels özelliği ile tanıştı. Instagram'ın bir işlevi olarak karşınıza çıkan Reels, 15 saniyelik videolar kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza izin veriyor. Kısa zamanda beğenilen uygulamada birçok kısa video paylaşıldı.
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