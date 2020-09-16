YouTube Shorts nasıl kullanılır? TikTok'a rakip YouTube Shorts geliyor

Dünyanın en popüler ücretsiz video izleme platformu olan YouTube, yeni özelliği Shorts'u kullanıcılara sunuyor. TikTok benzeri kısa videoların oluşturulabileceği YouTube Shorts'un beta versiyonu Hindistan'da denenmeye başlayacak. Peki YouTube Shorts nedir, ne işe yarar?

YouTube Shorts nedir, ne işe yarar? TikTok'a rakip YouTube Shorts geliyor

Kısa video paylaşma uygulaması TikTok'un dünya genelinde gençlerin dikkatini çekmesi, popülerlik kazanması diğer teknoloji devlerini de harekete geçirdi. Instagram Reels'in ardından şimdi de YouTube Shorts geliyor. Short, TikTok benzeri kısa video uygulaması olacak.

YOUTUBE SHORTS NEDİR, NE İŞE YARAR?

YouTube Shorts, kullanıcıların mobil cihazlardan 15 saniyelik videolar çekmesini sağlayan bir özelliği. YouTube Shorts'ta birden çok video klip sıralanabiliyor, müzik ile kayıt yapılabiliyor ve video hızı üzerinde ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca bir kronometre ve geri sayım da bulunuyor ki bu sayede kullanıcılar elleri serbest videolar çekebiliyor.

YOUTUBE SHORTS HİNDİSTAN'DA TEST EDİLECEK

TikTok ve Instagram Reels'e rakip olacak YouTube Shorts'un erken betası önümüzdeki birkaç gün içerisinde Hindistan'daki kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

INSTAGRAM REELS KISA ZAMANDA SEVİLDİ

5 Ağustos itibari ile Intagram kullanıcıları Instagram Reels özelliği ile tanıştı. Instagram'ın bir işlevi olarak karşınıza çıkan Reels, 15 saniyelik videolar kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza izin veriyor. Kısa zamanda beğenilen uygulamada birçok kısa video paylaşıldı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Uzayda Hayat 10 Yıl Sonra Başlayacak (mı?)
Apple'dan, iPhone 12 Şarj Cihazı İçin İlginç Savunma
Kingston, DataTraveler 2000 Şifreli USB Bellek Tanıtıldı!
Galaxy S20 Fan Edition Duvar Kağıtlarını Şimdiden İndirin
Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Akıllı Tartı Seçeneği

 

 