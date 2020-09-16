YouTube Shorts nasıl kullanılır? TikTok'a rakip YouTube Shorts geliyor

Dünyanın en popüler ücretsiz video izleme platformu olan YouTube, yeni özelliği Shorts'u kullanıcılara sunuyor. TikTok benzeri kısa videoların oluşturulabileceği YouTube Shorts'un beta versiyonu Hindistan'da denenmeye başlayacak. Peki YouTube Shorts nedir, ne işe yarar?