En Büyük Katlanabilir Akıllı Telefon Vivo'dan Geliyor: Vivo Nex Fold

Bu sene pek çok katlanabilir akıllı telefonun tanıtılması planlanıyor. Samsung, bu sene 2 yeni katlanabilir akıllı telefonunu ağustos ayında piyasaya sürecekken, diğer markalardan da rakip modeller göreceğiz. Bunlar arasında Google'ın Pixel Fold'u tanıtması beklenirken, Vivo'nun da yıl bitmeden katlanabilir bir modeli piyasaya süreceği iddia ediliyor.
Vivo'nun üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir akıllı telefonun adı Nex Fold. Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, Vivo Nex Fold bu sene içinde tanıtılacak. Ancak şirketin beklenen bir diğer akıllı telefonu Vivo Nex 5 ise bir başka yıla kalacak.
Ice Universe'ün bu sözlerinin arkasından Görüntü Tedarik Zinciri Danışmanları CEO'su Ross Young ise bu paylaşıma katkıda bulunmuş ve karşımıza farklı bir tarih çıkarmış. Ross Young'a göre Vivo Nex Fold, Ocak 2022'te tanıtılacak ve o güne kadar göreceğimiz en büyük katlanabilir akıllı telefon olacak.
vivo NEX 5 will not be launched this year, but NEX Fold will be launched— Ice universe (@UniverseIce) July 3, 2021
2021 sonu veya 2022 başı. Vivo Nex Fold için bekleyebileceğimiz tarih aralığı bu şekilde olacak gibi gönünüyor. Ancak telefonun özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi şimdilik yer almıyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda bu telefonla ilgili daha pek çok şey duyacağız.
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