En Büyük Katlanabilir Akıllı Telefon Vivo'dan Geliyor: Vivo Nex Fold

En büyük katlanabilir telefon Vivo'dan gelebilir. Çinli şirketin üzerinde çalıştığı Vivo Nex Fold için tarih belli oldu gibi...

  • Ercan Uğurlu
En Büyük Katlanabilir Telefon Vivo'dan Gelebilir

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