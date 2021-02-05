En Büyükleri Unutun... İşte Dünyanın En Küçük Havaalanı ve Hikayesi

Ülkeler en büyük havaalanına sahip olmak için yarışırken ve bir de bununla övünürken, bir yerlerde Dünyanın en küçük havaalanının kurulması için kollar sıvandı bile.

05 Şubat 2021 00:03

Levent Öztürk