En Çok Hangi Otomobiller Çalınıyor?

Eğer bir Honda Civic sahibiyseniz, hele bir de ABD'de yaşıyorsanız, dikkatli olmanızda fayda var. Geçtiğimiz ay ABD'nin Ulusal Sigorta Suçları Bürosu (NCIB) tarafından yayınlanan son rapora göre, Japon otomobil 2018'in en çok çalınan aracıydı.
Kurum, her yıl hazırladığı rapor ile hırsızların en çok tercih ettikleri araçları açıklıyor ve geçtiğimiz yıl, 38.426 çalıntı Honda Civic bildirimi yapılmıştı. Tabii ki bu noktada raporun sadece ABD genelinde kanun güçlerine yapılan çalıntı başvurusu verilerini göz önüne aldığını belirtmekte fayda var. Eğer bir araç çalıntı olarak bildirilmediyse bu raporda gözükmüyor.
İnanması güç de olsa çalınan en popüler Civic modeli, 2000 model araçlar olarak gözüküyor ve bu da yollarda bu modelden halen ne kadar fazla olduğunun göstergesi. Kurumun sayımına göre sadece geçtiğimiz yıl, 5.290 adet 2000 model Civic çalındı.
Civic'in hemen ardından, bir diğer Honda modeli olan Accord geliyor. Rapor, 36.815 çalıntı bildirimi ile Accord'u ikinci sıraya yerleştiriliyor. Bu sedanının en popüler modeli ise, 5.029 araç ile 1997 modeller.
Ford kamyonetler ve Chevy kamyonetler de sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Listenin ilk beşini tamamlama görevi ise, 16.906 çalınma ile Toyota Camry'ye düşüyor. Ancak Camry'nin önemli bir farkı, en popüler model yılının 2017 olması. Nissan Altima (13.284), Toyota Corolla (12.388), GMC kamyonetler (11.708), Dodge kamyonetler (11.226) ve Jeep Cherokee/Grand Cherokee (9.818) listeyi tamamlıyor.
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