En Çok Satan Cep Markası Hangisi? Telefonlar İçi Tehlike Çanları Çalıyor!

Küresel yarı iletken krizi bu yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon firmalarına ciddi bir darbe vurdu. Dünya çapında akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 6 gibi bir düşüş görüldü, ancak pazar payı açısından Samsung cephesinde herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Samsung'un akıllı telefon pazar payı yüzde 23 olarak ortaya çıktı. Apple, Vivo ve Oppo gibi rakipler ise paylarını çok düşük bir düzeyde artırabildi. Apple, Xiaomi'yi az bir farkla geçerek ikinci sıraya yerleşti. Pazar araştırma firması Canalys'in verilerine göre, bu atılımın nedeni, iPhone 13'e olan yüksek talep.
Bu yıl özellikle yılbaşı alışverişlerinde cep telefonlarında kampanyalar göremeyebiliriz. Her yıl bu dönemde kampanyalar yapılır ve satışlar artardı. Ancak uzmanlar küresel yarı iletken krizinin 2022'de de süreceğini düşünüyor. Bu da firmaların değil kampanya yapmak, tersine fiyatlarına küçük zamlar yapmalarına neden olabilir.
Akıllı telefon markaları, tedarik zincirinde son dakika değişiklikleri yaparak hasarı azaltmaya ve yüksek talebi karşılamaya çalışıyor. Ancak Canalys'e göre bu, çoğu zaman perakende ve dağıtım kanallarıyla yanlış iletişimlere yol açıyor.
Yılbaşı alışverişi sezonunda talep daha da yüksek olacağından durum yıl sonunda daha da kötüleşebilir. Envanterler zaten azalıyor ve bazı perakende kanallarının, karşılayamayacaklarından korktukları için tatil fırsatları sunmakta isteksiz oldukları bildiriliyor. Bu yüzden de bu yıl yılbaşı indirimleri olmayacak gibi görünüyor.
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