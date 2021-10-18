En Çok Satan Cep Markası Hangisi? Telefonlar İçi Tehlike Çanları Çalıyor!

Samsung, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarında liderlik koltuğunun sahibi oldu. Apple ve Xiaomi ise Samsung'u takip ediyor. Ancak akıllı telefon pazarında önümüzdeki dönem için tehlike sinyalleri giderek güçleniyor.