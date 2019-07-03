En Çok Satılan Konsol Oyunları Açıklandı!
Mevcut nesil konsolların en çok satan oyunlar listesi yenilendi. İşte en çok satan oyunlar ve fazlası...
- Levent Öztürk
NPD Group, ABD'deki video oyun satışlarını takip ediyor ve geçtiğimiz gün, mevcut nesil konsollarda en çok satan oyunlar listesini yenileyerek yayınladı. Bazıları için şaşırtıcı olabilecek bir şekilde hem PlayStation 4 hem de Xbox One'da en fazla satan oyun, Grand Theft Auto V oldu. Mario Kart 8 Deluxe ise Switch listesinin tepesinde yer alıyor.
Listenin geri kalanı çoğunlukla sürpriz olmayan, markalaşmış isimlerden oluşuyor. Call of Duty: WWII, Black Ops 3 ve Black Ops 4 hem Xbox One hem de PlayStation 4 için listenin ilk beş sıralarında yer alıyor. Red Dead Redemption II ise, PS4'te ikinci sıra ve Xbox One'da beşinci sıra ile ilk beş oyunu tamamlıyor.
Görünene göre konsola özel oyunlar PS4'te daha büyük bir etki yaratmış durumda ve Marvel's Spider Man ve God of War Sony'nin konsolunda altıncı ve sekizinci sırada yer alıyor. Microsoft'un listesinde ise ilk on sırada herhangi bir konsola özel oyun bulunmuyor.
Nintendo Switch tarafında ise beklenilebileceği gibi bir Mario festivali olduğu söylenebilir. İlk on sıranın beşi Mario oyunlarından oluyor. Super Smash Bros. Ultimate ikinci sırada yer alırken Pokemon: Let's Go Pikachy! ve Pokemon: Let's Go Eevee! yedinci ve sekizinci sırada. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ise üçüncü sırada bulunuyor.
Listelerin tamamını hemen aşağıda bulabilirsiniz...
PlayStation 4
Grand Theft Auto V (Eylül 2013)
Red Dead Redemption 2 (Ekim 2018)
Call of Duty: WWII (Kasım 2017)
Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)
Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)
Marvel's Spider-Man (Eylül 2018)
Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)
God of War (Nisan 2018)
NBA 2K18 (Eylül 2017)
Battlefield 1 (Ekim 2016)
Nintendo Switch
Mario Kart 8 Deluxe (Nisan 2017)
Super Smash Bros. Ultimate (Aralık 2018)
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Mart 2017)
Super Mario Odyssey (Ekim 2017)
Super Mario Party (Ekim 2018)
Splatoon 2 (Temmuz 2017)
Pokemon: Let's Go, Pikachu! (Kasım 2018)
Pokemon: Let's Go, Eevee! (Kasım 2018)
Mario & Rabbids: Kingdom Battle (Ağustos 2017)
New Super Mario Bros. U Deluxe (Ocak 2019)
Xbox One
Grand Theft Auto V (Eylül 2013)
Call of Duty: WWII (Kasım 2017)
Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)
Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)
Red Dead Redemption II (Ekim 2018)
Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)
Battlefield 1 (Ekim 2016)
Star Wars Battlefront (Kasım 2015)
Call of Duty: Advanced Warfare (Kasım 2014)
Destiny 2 (Eylül 2017)
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