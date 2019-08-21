En Hızlı 5 Dosya Paylaşma Hizmeti
İnternet üzerinden büyük dosyaları göndermek için kullanabileceğiniz 5 hızlı dosya paylaşım hizmetini seçtik!
İnternet üzerinden dosya göndermek istediğinizde aşağıdaki web hizmetleri ve torrent üzerinden paylaşım aracı, çok işinize yarayacak. İşte sadece yakınınızdaki kişilerle dosya paylaşmaktan devasa dosyaları paylaşmanızı sağlayacak hizmetlere, en hızlı 5 dosya paylaşım uygulaması.
1. Starefast.me (web)
Dosyaları internet üzerinden paylaşırken, yanlış ellere geçmesinden endişe ediyor olabilirsiniz. Sharefast, dosyanın ne kadar süreyle erişilebilir kalacağını seçmenize izin veriyor. 10 dakika, bir saat, 10 saat veya bir gün... Bu süreden sonra dosyalar, tamamen siliniyor. Hizmet, hangi boyutta dosyaları paylaşabileceğinizi açıkça belirtmiyor.
Sharefast.me'nin oluşturduğu URL'ler, diğer hizmetlere göre çok daha kısa (iki karakter). Hatta kendi URL'nizi oluşturabiliyorsunuz ancak bu durumda en az dört karakter kullanmanız gerekiyor.
2. Dropbox Transfer (web)
Dropbox Transfer, Dropbox'un yeni bir hizmeti. Giriş hesabıyla 100MB'a kadar dosyaları paylaşmanıza izin veren hizmet, eposta gibi çalışıyor. Alıcı, Dropbox'unuzdaki dosyanın bir kopyasını alıyor ve eğer üzerinde değişiklik yaparsa, sizin hesabınızdaki dosya değişmiyor. Transferler, gizliliğinizi korumak için yedi gün sonra otomatik olarak sonlanıyor.
Şu an beta aşamasında olan Dropbox Transfer, tüm hesaplara kademeli olarak gelecek.
3. Pixeldrain (web)
Pixeldrain, 10GB'a kadar dosyaları yüklemenize izin veriyor. Ancak bu, sadece tek dosyaya yönelik bir kısıtlama. Dosya yüklemeye devam ederek 10.000 dosya daha yükleyebiliyorsunuz. Bu ize teorik olarak 100 terabaytlık dosyayı paylaşabileceğiniz anlamına geliyor.
Pixeldrain, paylaşım bağlantısına her bakıldığında, dosyayı depolayacağı gün sayısını uzatıyor. Bu yüzden Pixeldrain'de ne paylaştığınıza dikkat etmenizde fayda var.
4. Dropcorn (web)
Dropcorn, yakın mesafedeki arkadaşlarınızla dosya paylaşmanıza izin veriyor. Bunun için siteye konumunuza erişme izni vermeniz gerekiyor. Böylece 30 metre yakınınızdaki herkes, paylaştığınız dosyayı görebiliyor.
5. TeraShare (Windows, macOS, Linux)
Eşten-eşe (P2P) BitTorrent ve sunucu tabanlı paylaşım işlevlerine sahip olan TeraShare, dosyaları eşsiz bir bağlantı ile paylaşmanıza izin veriyor. Program P2P mantığıyla çalıştığından, dosyayı indirenler, onun parçalarını paylaşıyor ve aynı dosyayı indiren diğer kullanıcıların hızını artırıyorlar.
TeraShare, "melez teknolojisi" sayesinde 10GB'tan küçük dosyaları kendi sunucularına da yüklüyor, böylece PC'niz kapalı da olsa dosyaya ulaşılabiliyor.
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