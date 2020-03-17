Uydudan şaşırtıcı İtalya görüntüsü! İşte Corona Virüs sonrası değişim!

Corona Virüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Corona Virüs'ten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da insanlar evlerine çekildikten sonra hayat durma noktasına geldi. Uydu görüntüler, karantinanın İtalya'yı nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Hava kirliliğindeki müthiş düşüş uyduya böyle yansıdı...

Uydudan şaşırtıcı İtalya görüntüsü! İşte Corona Virüs sonrası değişim!

Corona Virüs, tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken birçok ülkede vatandaşlar evlerine kapandı. Virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engellemek için bazı iş yerleri tatil edildi, bazı kişiler evlerinden çalışıyor, birçok kafe, restoran, mağaza ise geçici olarak kapatıldı. Özellikle Corona Virüs'ün en sert etkilediği İtalya'da sokaklar boşaldı. Kentler hayalet şehir gibi bomboş. Peki insanların evlerine çekilmesi ve hayatın durması İtalya'yı nasıl etkiledi? Durumun yarattığı vahim ekonomik boyutu bir yana koyarsak, uydudan gelen İtalya görüntüsü oldukça şaşırtıcı diyebiliriz.

İtalya'da Corona Virüs (COVID-19) salgınından sonra insanların evlerine kapanması ve hayatın durma noktasına gelmesi ülkedeki azot dioksit oranını önemli ölçüde azaldı. Yayılmasının neden olduğu kilitlenmenin ardından İtalya'da azot dioksit emisyonları önemli ölçüde azaldı. Copernicus Sentinel-5P uydusu, hava kirliliğindeki azalmaya işaret eden NO2 emisyonlarında bir düşüş tespit etti ve en önemli değişiklik ülkenin kuzey kesiminde gözlendi.

ESA'nın Copernicus Sentinel-5P Görev Yöneticisi Claus Zehner, "Kuzey İtalya'daki Po Vadisi üzerindeki azot dioksit emisyonlarındaki düşüş çok belirgin" dedi.

Claus Zehner'e göre bu değişikliğin sebebi İtalya'da karantina ile değişen yaşam: "Bulut örtüsü ve değişen hava nedeniyle verilerde küçük oynamalar olabilse de emisyonlardaki bu azalmanın İtalya'daki daha az trafik ve sanayi faaliyetlerine neden olan karantina kaynaklı olduğuna eminiz."

İtalya'da 8 Şubat'ta uydudan hava kirliliği görüntüsü

ESA'nın Dünya Gözlem Programları Direktörü Josef Aschbacher "Copernicus Sentinel-5P Tropomi, günümüzde uzaydan gelen hava kirliliğini ölçen en doğru araçtır. Ücretsiz ve açık veri politikası sayesinde küresel olarak açık olan bu ölçümler, hem vatandaşlar hem de yetkililer için önemli bilgiler sağlıyor" dedi.

İtalya'da 7 Mart'ta uydudan hava kirliliği görüntüsü

NASA'da araştırma görevlisi Santiago Gassó, uydu sensörünün sonuçlarını Twitter'da paylaştı. Ayrıca NO2 emisyonlarının, haftanın belirli günleri gibi faktörlere göre dalgalanma gösterebileceğini, bunun tamamen normal olduğunu fakat, şu anda gözlemlenen bu değişikliğin de kesinlikle önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

AVRUPA UZAY AJANSI'NDAN İTALYA UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Ocak ayında kaydedilmiş İtalya uydu görüntüsü

Mart ayında kaydedilmiş İtalya uydu görüntüsü


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