Uydudan şaşırtıcı İtalya görüntüsü! İşte Corona Virüs sonrası değişim!

Corona Virüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Corona Virüs'ten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da insanlar evlerine çekildikten sonra hayat durma noktasına geldi. Uydu görüntüler, karantinanın İtalya'yı nasıl etkilediğini gözler önüne serdi. Hava kirliliğindeki müthiş düşüş uyduya böyle yansıdı...