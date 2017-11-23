En İlginç Gizli Google Oyunları - CHIP
Google'ın bir yerlere gizlediği pek çok oyunu var. Bunlardan en eğlenceli 4 tanesini inceledik...
Son dönemlerde ortaya çıkan oyunlarda gizli göndermeler ve mini oyunlar bir hayli dikkati çekiyor. Google'da bu alanda kendine bir yer açarak Android sistem ve web sürümü için bu gizli oyunlardan eklemiş. İnternet yok oyunu olarak da adlandırabileceğimiz bu oyunlardan bazıları internetsiz olarak da oynanabiliyor. Google gizli oyunları ile siz de kendinize ihtiyaç duyduğunuz eğlenceyi rahatlıkla sağlayabileceksiniz.
T Reks Oyunları
İnternet bağlantınızın kesildiği ya da olmadığı anlarda Google'ın size yolladığı uyarıyı eminiz ki biliyorsunuzdur. İnternet bağlantınızın olmadığını belirten bu uyarıda aslında gizli bir oyun mevcut. T-Rex ve kaktüslerin yer aldığı bu uyarı ekranını gördüğünüzde ve Space Bar'a bastığınızda T-Rex'i de harekete geçirmiş oluyorsunuz. Kaktüslerin üzerinden zıplatmak sureti ile hareket ettirdiğiniz T Reks'e en yüksek puanı kazandırmak ise sizin elinizde. T Reks oyununu oynamak için internet bağlantınızı kestikten sonra Google Chrome'u açmanız yeterli olacak.
Atari Breakout
Bir neslin gayet yakından takip ettiği oyunlardan biri olan Atari Breakout, Atari oyununun geliştirilmiş bir hali. Mevcut kutucukların top ile vurulmasının amaçlandığı oyunda önemli olan nokta topu yere düşürmemek. Google'a "Atari Breakout" yazarak arattığınızda görseller bir oyun haline dönüşüyor ve Mouse yardımı ile bu oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
Flappy Droid
Bu oyunu henüz oynamadıysanız dahi mutlaka bir yerlerde adına denk gelmişsinizdir. Her ne kadar oynaması zor olan bir oyun olsa da bir kere başlandığında bağımlılık yarattığını söylemeden geçemeyeceğiz.
Android cihazınızın Ayarlar menüsüne girerek 'Cihaz Hakkında' kısmına girin. Karşınıza çıkan ekrandan Yazılım menüsüne tıklayın. Android sürümü yazan kısma birkaç kez üst üste dokunun. Telefonunuzda hangi versiyon varsa onun resmi karşınıza çıkacak. Çıkan bu simgenin üzerine birkaç defa basın. Son olarak karşınıza oyunun çıktığını göreceksiniz. Oyunun zor olması oynarken eğlenmenize değil sinirlenmenize yol açabilir.
Google Basketbol
2012 yılında oyuna ait Doodle Google sayfasında karşımıza çıktı. Belirli bir saniye içerisinde boşluk tuşu ile basket atmanızı sağlayan oyun eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için oldukça ideal bir zevk.
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