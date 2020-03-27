En iyi 5 seçki! İşte virüs konulu 5 belgesel!

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlara evde kalınması yönünde çağrılar yapılıyor. Evde sosyal izolasyon süresinde insanlar çeşitli aktivitelere yöneliyor. Bu aktivitelerin başında da film ve belgesel seyretmek geliyor. Gündem virüs olunca bu konudaki belgeseller araştırılıyor. Biz de sizler için virüs konusu belgeselleri derledik...
1. THE CORONAVIRUS EPIDEMIC
Koronavirüs salgınını tam anlamıyla anlatan belgesellerden biri Coronavirus Epidemic. Virüsün son durumumunu merak edenler bu belgeseli seyredebilir. Bu seri sadece Curiosity Stream isimli çevrim içi video izleme servisinden İngilizce altyazılı olarak izlenebiliyor.
2. KORONAVİRÜS SESSİZ KATİL BELGESELİ
Tüm dünyada tedirginliğe sebep olan korona virüsle ilgili tüm bilgileri ve çarpıcı gerçekleri mercek altına alan Koronavirüs: Sessiz Katil belgeselini DMAX'tan izleyebilirsiniz.
3. PANDEMIC: HOW TO PREVENT AN OUTBREAK
Son günlerde yaşanan virüs salgınları ve hastalıklara karşı neler yapılması gerektiğini anlatan bir başka belgesel dizi de Pandemic: How to Prevent an Outbreak. Ortalama 50 dakikalık bölümlerde influenza (Grip) salgını ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği anlatan belgesel 6 bölümlük ilk sezonu ile Netflix'te yayınladı. COVID-19 virüsüne benzeyen İnfluenza'ya karşı alınan önlemler ve yapılan çalışmaların yanı sıra sağlık çalışanlarının zor şartlar altında verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.
4. THE BODY
İnsan vücudunun nasıl çalıştığını tüm detayları ile anlatan The Body belgeseli yine Curiosity Stream servisinin bir diğer belgeseli. Belgesel üç bölümden oluşuyor. Belgesel temelde insan biyolojisinin temellerini, virüsün insan vücudunu nasıl etkilediği ve nasıl başa çıkmamız gerektiğini anlatıyor.
5. EXPLAINED
Netflix orijinal belgeseli Explained, her bölümde farklı bir konuyu anlatıyor. 2. Sezon 4. Bölümü The Next Pandemic'te ise bir pandemiyi ele alıyor. Böyle bir durumda Bill Gates'in de yer aldığı uzman bir kadro pandemi konusunda hangi protokollerin yer aldığı ve bir pandemi ortaya çıkması durumunda buna hazırlıklı olup olunmadığı anlatılıyor.
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