En iyi 5 seçki! İşte virüs konulu 5 belgesel!

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisinden dolayı evde izolasyonda olduğumuz bu günlerde filmlere ve belgesellere yöneliyoruz. Ne izleyeceğinizi düşünüyorsanız virüs konulu belgesellere göz atabilirsiniz...