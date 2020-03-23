Sıralama belli oldu! İşte Mart ayı itibarıyla en iyi 25 dizi!

IMDb'nin verilerine göre Mart ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. En iyi yabancı diziler hangileri? Hangi diziyi izleyeceğine henüz karar veremeyenler en iyi yabancı diziler listesine göz atabilir...