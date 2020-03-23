Sıralama belli oldu! İşte Mart ayı itibarıyla en iyi 25 dizi!

Ülkemizde internetin ve dijital platformların artış göstermesi ile birlikte yabancı dizilere olan ilgi de arttı. Milyonlarca film, dizi, animasyon, televizyon programı ve oyuncuların bilgilerini sitesinde bulunduran IMDB, Mart ayını zirvede karşılayan dizileri belirledi. Hangi diziler en çok sevildi? Ne izleyeceğine hala karar veremeyenler için en iyi 25 yabancı dizi önerisi sizlerle...
25. Hunters (2020) 7,2
Hunters, kendi adaletlerini sağlamaya çalışan bir grup Nazi avcısının hikayesini konu ediyor.
24. The Stranger (2020) 7,4
The Stranger, en yakınındaki insanlarla ilgili sırları ortaya çıkarmak için mücadele eden bir adamın hikayesini konu ediyor.
23. Locke & Key (2020) 7,5
Babalarının öldürülmesinin ardından anneleriyle birlikte atadan kalma bir eve taşınan üç kardeş, güçleri ve sırları açığa çıkaran sihirli anahtarları keşfeder.
22. Grey's Anatomy (2005) 7,6
ABD'nin California eyaletinde yer alan Grace Hastanesi bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak yeni ve acemi doktorlar için en zorlu ve en prestijli ihtisas eğitim vermekte ve bu eğitim oldukça zordur.
21. I Am Not Okay with This (2020) 7,8
Gergin bir tip olan Syd, filizlenen süper güçlerini kontrol etmeye çalışırken lisenin tuhaflıkları, aile draması ve en yakın dostuna duyduğu karşılıksız aşkla uğraşır.
20.Criminal Minds (2005) 8,1
Henüz işlenmemiş suçların peşine düşen özel bir ekibin ekseninde ilerleyen dizi, suç potansiyeli olan zihinleri mercek altına alıyor.
19. Star Trek: Picard (2020) 8,1
Binbir türlü mucize ve tehdidin kol gezdiği uzay boşluğunda, bilinmeze doğru korkusuzca yol alan, iyimserliğini ve prensiplerini kaybetmemeye çalışırken insanlığını tekrar ve tekrar keşfeden kâşiflerin yolculuğu.
18. Altered Carbon (2018) 8,1
Buzda geçen 250 yıldan sonra yeni bir vücutta dirilen bir mahkûm, özgürlüğünü geri kazanmak için akılalmaz bir cinayeti çözmek zorundadır.
17. Yürüyen Ölüler (2010) 8,2
Zombi salgının başlangıcında ve devamında sağ kalan insanların vermiş olduğu mücadeleyi işliyor.
16. Homeland (2011) 8,3
Bu Emmy ödüllü sürükleyici dramada, bir CIA ajanı, yıllar süren bir esaretten sonra yurduna dönen bir askerin teröriste dönüştürüldüğünden şüphelenir.
15. The Witcher (2019) 8,3
Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
14. Sex Education (2019) 8,3
Dizi 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Otis'in okulda arkadaşlarına seks konusunda tavsiyeler vermesini konu alıyor.
13. Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,4
Zeki ama toy Brooklynli dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalır.
12. Doğaüstü (2005) 8,4
Doğaüstü yeteneklere sahip bir aile, yaşadıkları küçük Güney kasabasını kötü ruhlardan ve şeytani güçlerden korumaya çalışır.
11. Narcos: Mexico (2018) 8,4
Guadalajara Karteli'nin yükselişinin gerçek öyküsünü anlatan bu yeni ve cesur Narcos hikâyesinde, Meksika'daki uyuşturucu savaşının 1980'lerdeki doğuşuna tanıklık edin.
10. Outlander (2014) 8,4
1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie'ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.
9. Doctor Who (2005) 8,6
Dizi, Gallifrey gezegeninden olan ve "Doktor" olarak bilinen bir zaman lordunun (time lord) maceralarını konu almaktadır.
8. Vikingler (2013) 8,6
Viking kahramanı Ragnar Lothbrok'un, ileriyi göremeyen, yetersiz bir lidere meydan okuyarak Norse sınırlarını nasıl genişlettiğini seyrettiğimiz gerçekçi bir dram.
7. The Outsider (2020) 8,6
Dizi küçük bir kasabada dehşet verici bir şekilde öldürülen bir erkek çocuğunun hikayesini merkezine koyacak.
6. Better Call Saul (2015) 8,7
Saul Goodman'ı hevesli bir hukuk öğrencisinden, uyuşturucu baronlarının danışmanı haline getiren hikayeyi konu alıyor.
5. Westworld (2016) 8,7
Dizinin Westworld adlı parkta gelecekçi temasının hikâyesi ''yapay zekanın doğuşu ve günahın geleceği hakkında karanlık bir macera'' olarak tanımlandı.
4. The Office (2005) 8,8
The Office çalışma hayatını ironik bir şekilde ele alıyor. Dizi Steve Carrel'ın canlandırdığı Michael Scott karakteri ile hafızalara kazındı.
3. Tuhaf Şeyler (2016) 8,8
Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.
2. Sıkı Dostlar (1994) 8,9
Sıkı Dostlar filmi, bir grup arkadaşın hayatı ve aşkları ekseninde ilerliyor. Jennifer Aniston'ın Hollywood'da romantik komedi kraliçesine dönüşmesine yol açan yapım her kuşaktan izleyicinin hala favorisi.
1. Taht Oyunları (2011) 9,3
Taht Oyunları, Westeros un Demir Taht' na oturmak için birbirinin üzerine tırmanan dokuz asil ailenin hikayesini anlatıyor.
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