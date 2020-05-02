En iyi Netflix dizileri! En yüksek puanlıları seçtik!

Dünyanın en çok izlenen online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, orijinal yapımlarıyla dikkat çekiyor. Netflix'te hangi diziyi izlesem? diye araştırma yapanlar için en iyi 25 Netflix dizisini IMDb puanlarına göre sıraladık...