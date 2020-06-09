En iyi Netflix dizileri! IMDb'ye göre en yüksek puanlı dizileri seçtik!

Son zamanların en popüler online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'de birbirinden güzel içerikler izleyiciye sunuluyor. Komediden bilim kurguya, dramdan maceraya birçok dizi türü mevcut.
Bu kadar çok dizi seçeneği arasından ilginize uygun dizileri seçmenizi kolaylaştırabilmek için en iyi 30 Netflix dizisini IMDb puanına göre sizler için derledik.
30- THE BLACKLIST
IMDb Puanı: 8,0
The Blacklist dizisi konusu nedir? Raymond Reddington, dünyanın en çok arananlar listesinin en üstünde yer alan bir suçludur. Yıllardır aranan Raymond hiç beklenmeyen bir anda kendi isteği ile FBI'a teslim olur. İşlediği suçlar sebebi ile artık serbest kalması mümkün değildir. Zeki bir adam olan Raymond, FBI'a ilginç bir teklif sunar. Kendi özgürlüğü karşısında hazırlamış olduğu suçlular listesini FBI'a verecek ve listede yer alan kişileri yakalatacaktır. Listeyi vermek için de tek bir şart sunar; FBI profilcisi Elizabeth Keen ile birlikte çalışmak. Kendisinin bu işe neden seçildiğini araştıran Elizabeth, Raymond ile suçluları yakalamaya başlar.
29. ON MY BLOCK
IMDb puanı: 8.1
On My Block dizisinin konusu nedir? Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Lauren Iungerich'in yaratıcısı olduğu dizide Los Angeles'da yaşayan bir grup arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Çetin bir mahallede yaşayan ve her biri hayattaki yerini bulmaya çalışan dört gencin dostluğu liseye başlamaları ile birlikte büyük bir sınavdan geçer.
28. THE ORIGINALS
IMDb Puanı: 8,2
The Originals dizisi konusu nedir? The Vampire Diaries'ın spin-off'u olan dizi Kökenler'in hikayesini anlatıyor. En yaşlı ve en güçlü vampirler olan bu orijinal (ilk) vampirler, normal vampirlerden daha kuvvetli ve hızlıdır. Ama yaşlandıkça güçlenemezler çünkü vampirliğin gücünün en zirvede olduğu dönemde yaratılmışlardır. Ayrıca normal vampirleri ve insanları hipnotize edebilme güçleri de vardır. Bir ilk /köken vampir öldüğünde kendi kanından gelen herkes ölür. Bu durumda ilk vampirlerin hepsi öldürülürse dünyadaki bütün vampir nüfusu yok olacaktır çünkü hepsi bu köken vampirlerden türemiştir.
27. LUCIFER
IMDb Puanı: 8,2
Lucifer dizisi konusu nedir? "Cehennem Lordu" Lucifer Morningstar; Los Angeles Polis Departmanı için suçluları yakalamaktadır. Ancak büyük bir sırrı vardır: Bu çekici adam, aslında yeryüzüne düşmüş bir melektir! Neil Gaiman tarafından yaratılan Lucifer, Sandman isimli serinin yardımcı karakterlerinden biriydi ve daha sonra kendi çizgi romanına kavuştu. Çizgi romanlarda, karakter Lux isimli bir barı işletiyor.
26. MASTER OF NONE
IMDb puanı: 8.3
Master Of None dizisinin konusu nedir? Dizinin merkezinde Aziz Ansari'nin canlandırdığı Dev Shah bulunuyor. Dev, oyunculuk kariyerine yaptığı hızlı girişle birlikte bir anda renkli bir dünyanın ortasına düşer. Farklı insanlarla tanışan Dev, yeni arkadaş grubuyla hiç alışık olmadığı bir maceraya atılmak zorunda kalır. Dev'in yeni arkadaş grubunda her ırktan insana rastlamak mümkündür.
Dev'in hayata bakış açısı, fikirleri ve kafa karışıklıklarının her detayıyla anlatıldığı dizinin hikayesinin temelinde kadınlar ve erkeklerin farklılıklarına yer veriliyor. Özellikle kadınlar üzerinden söylemlerde bulunan Master Of None dizisi, kadınların ve erkeklerin flört etme şekillerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
25. ATYPICAL
IMDb puanı: 8.3
Atypical dizisinin konusu nedir? Sam, 18 yaşında otizm hastası bir gençtir. Kendi yaşıtları gibi yaşama arzusu olan Sam, bağımsızlık arayışı içindedir ve artık bir kız arkadaşı olsun ister. Terapisti, kişisel sorunlarını aşmasında Sam'i heveslendirirken, annesi çocuğunun büyüdüğünü kolay kolay kabul etmez. Sam'in babası ise annesinin aksine onun kendisini bulmasına yardımcı olmaya çalışır. Otistik çocuğu olan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı komedi türündeki dizinin başrollerinde Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine ve Amy Okuda yer alıyor.
24. GODLESS
IMDb puanı: 8.3
Godless dizisinin konusu nedir? Merhametsiz bir kanun kaçağının hedefi eski bir çete üyesidir. Çorak toprakları bu amaçla dolaşan kaçağın Batı'daki ünü dehşet vericidir. Aradığı kişinin yalnızca kadınların yaşamlarını sürdürdüğü bir kasabada olması işleri daha ilginç kılacaktır. Kasabanın kadınları diğer kadınlara pek benzemeyen, dik duruşlu ve cesur bireylerdir.
23. SEX EDUCATION
IMDb puanı: 8.3
Sex Education dizisinin konusu nedir? Oldukça içine kapanık bir çocuk olan Otis, okulun ezik denilen tiplerindendir. Seks terapisti olan anne ve babası sayesinde seks konusunda oldukça bilgili olan Otis, bu bilgiyi okulun sıradışı kızı Maeve'in teklifi ile değerlendirmeye başlar. O artık, liseli gençlerin gelip dert yandığı ve sorunlarını çözdüğü bir terapisttir. Peki ya Otis'in sorunlarını kim çözecek?
22. GRACE AND FRANKIE
IMDb puanı: 8.3
Grace and Frankie dizisinin konusu nedir? Başrollerinde Jane Fonda ve Lily Tomlin'in bulunduğu Grace and Frankie, eşleri tarafından terk edilen kadınların, mecburiyetten doğan eğlenceli arkadaşlıklarını konu alıyor.
21. THE WITCHER
IMDb puanı: 8.3
The Witcher dizisinin konusu nedir? The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.
20. VIS A VIS
IMDb puanı: 8.3
Vis a vis dizisinin konusu nedir? Erkek arkadaşı tarafından zimmetine para geçirmesi için kandırılan ve hapse giren naif bir genç kadın, bu acımasız yeni dünyada hayatta kalmayı bir an önce öğrenmelidir.
19. SENSE8
IMDb puanı: 8.3
Sense8 dizisinin konusu nedir? Dizi, dünyanın 8 farklı yerinde yaşayan ve gizemli bir şekilde birbirleriyle bağlantıları olan 8 ayrı kişiyi merkezine alacak. Birleşik Krallık, Seoul, Mumbai, Nairobi, Berlin, Mexico City, San Francisco ve Chicago'yu mesken tutacak Sense8; her bölümde buralarda yaşayan bir karakteri yakından tanıtacak. Bu 8 kişiden bazıları bir araya gelmeye çabalarken, bazıları ise birbirini öldürmeye çalışacak.
18. OZARK
IMDb puanı: 8.4
Ozark dizisinin konusu nedir? Başrolde yer alan Jason Bateman'ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Byrde Ailesi için elbette bu kaçış bir son değil, maceralı bir hayatın başlangıcı olacaktır.
17. BROOKLYN NINE-NINE
IMDb Puanı: 8,4
Brooklyn Nine-Nine dizisi konusu nedir? New York City'de bir grup dedektifin çevresinde geçen dizi, aktüel kamera yöntemi ile çekiliyor. Jake, işinde iyi, yetenekli ve ekibi içinde yakalama oranı en iyi polistir. Ama öteki yandan ciddiyetten yoksun ve sıkı çalışması gerekmemiş biri olarak oldukça da rahat biridir. Ekibe yeni gelen patron, emrindekilerin "rozetin hakkını vermesi" gerektiğini düşünen biri olarak işe koyulur ve Jake'ten başlar. Bu da komik pek çok olayın yaşanmasına sebebiyet verir. Brooklyn 99, New York'lu bir grup dedektifin ekip içi ve suçlularla yaşadığı komik olaylar üstüne kurulu olacak.
16. LA CASA DE PAPEL
IMDb puanı: 8.4
La Casa de Papel dizisinin konusu nedir? Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
15. THE LAST KINGDOM
IMDb puanı: 8.4
The Last Kingdom dizisinin konusu nedir? Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Uhtred hakkında bir iftira ortaya atıp, Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü ortaya atar. Uhtred, ne İngilizlerden ne de paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir. Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır.
14. VİKİNGLER
IMDb Puanı: 8.5
Vikingler dizisi konusu nedir? 8. yüzyıl İskandinavyası'nda geçen dizi, basit bir çiftçiyken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesinin öyküsünü ekranlara taşıyor. Savaş Tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanılan Ragnor'un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler'in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz.
13. AFTER LIFE
IMDb puanı: 8.5
After Life dizisinin konusu nedir? Mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiçkimseyi umursamayan Tony'nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını "süper güç" gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.
12. MARVEL'S THE PUNISHER
IMDb puanı: 8.5
Marvel's The Punisher dizisinin konusu nedir? Karısının ve çocuklarının öldürülmesiyle intikam yolculuğuna çıkan Frank Castle'ın hikayesini odağına alan Marvel's The Punisher'da Castle, New York'un yeraltı dünyasına dair karanlık bir komployla yüzleşecek. İntikam için çıktığı bu yolda "The Punisher"a dönüşen Castle, artık sadece kendi ailesini değil, çok daha fazla insanı etkileyen adaletsizlikleri çözmek için göreve hazır!
11. MARVEL'S DAREDEVIL
IMDb puanı: 8.6
Marvel's Daredevil dizisinin konusu nedir? Görme yetisini kaybetmiş olan Avukat Matt Murdock'ın diğer duyuları diğer insanlardan daha fazla gelişmiştir. Murdock suçsuz insanları başarıyla savunmasının yanı sıra, geceleri Daredevil kimliğiyle şehri kötülerden ve suçlulardan korumaktadır.
10. MINDHUNTER
IMDb puanı: 8.6
Mindhunter dizisinin konusu nedir? FBI'ın özel bir biriminde görevli ajan Holden Ford ve ortağı Bill Tench kötü şöhretli seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya başlar. Acımasız olayları soruşturdukça yeni profil çıkarma teknikleri geliştirirler. John Douglas ve Mark Olshaker tarafından kaleme alınan Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit kitabından uyarlandı.
9. ANNE WITH AN "E"
IMDb puanı: 8.7
Anne With An E dizinin konusu nedir? Lucy Maid Montgomery'nin 'Anne with Green Gables' kitabından uyarlanan dizide, anne ve babasının ölümü ile kimsesiz kalan bir kızın hikayesini konu ediyor. Anne Shirley, anne ve babasının ölümü sonrasında kimsesiz kalan bir kızdır. Hayatına bir yön vermeye çalışan küçük kız, yaşadığı tatsızlıklardan sonra evlenmemiş yaşlı bir kadın ve onun erkek kardeşi ile birlikte yaşamaya başlar. Green Gables kasabasındaki yeni hayatına alışmaya çalışan Anne, sevgi dolu kalbi ve zekası ile karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışır.
8. BOJACK HORSEMAN
IMDb puanı: 8.7
BoJack Horseman dizisinin konusu nedir? Bojack Horseman; 90'larda ünlü bir televizyon oyuncusu iken şimdilerde yıldızı sönmüş bir atın, Hollywood'da tekrar üne kavuşma çabalarını ve çevresiyle etkileşimini konu alıyor.
7. DARK
IMDb puanı: 8.7
Dark dizisinin konusu nedir? Kayıp bir çocuk. Bir yanıt bulmak için ümitsizce çabalayıp duran dört aile. Ve bu aramalar sonucunda ortaya çıkan sırlar ile gerçekler. Küçük kasabanın kaderi değişir ve gerçek yüzü ortaya çıkar.
6. THE CROWN
IMDb puanı: 8.7
The Crown dizisinin konusu nedir? II. Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımın ardından İngiltere siyasi karışıklık içindedir ve bu zorlu dönemde tahta bir kadın geçmektedir. II. Elizabeth'in tahta geçmesi ile yeni bir dönem başlayacaktır. Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasının konu edildiği dizide, siyasi rekabetler, aşk ve 20. Yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olaylar anlatılıyor.
5. HOUSE OF CARDS
IMDb puanı: 8.7
House of Cards dizisinin konusu nedir? Dizi Washington D.C'de geçmektedir. Güney Karolina'da yer alan bir Demokrat Parti'nin seçilmiş kişisi olan Frank Underwood ve eşinin hikayesi ele alınmaktadır. Frank'in etrafında gelişen olayların yer aldığı dizide, Dış İşleri Bakanlığı'na seçilmeyi bekleyen Frank bu seçimin olmaması ile bir olaylar bütünü içerisinde kendisini bulmaktadır. Bu seçim sonucundan mutlu olmayan Frank, yükselmek ve seviye atlamak için elinde geleni yapmaya çalışır. Beyaz Saray'a kadar çıkmayı hedefleyen Frank bu yolda ajanlar bile yerleştirecektir.
4. BLACK MIRROR / KARA AYNA
IMDb puanı: 8.8
Black Mirror/ Kara Ayna dizisinin konusu nedir? 3 bölümden oluşan mini dizinin her bir bölümü bir başka hikayeyi anlatıyor. İlk bölüm, sosyal medyanın başa bela olabileceğini gösterirken, ikinci bölüm televizyondaki yarışmaların birgün varabileceği noktaya parmak basıyor. Üçüncü bölüm ise; yakın bir gelecekte insanlar taktırdıkları hafıza çipleri sayesinde tüm hayatlarını depolayabilmektedirler. Hiçbir şey unutulmuyor, hiçbir ayrıntı atlanmıyordur. Peki ya bu, iyi bir şey midir?
3. PEAKY BLINDERS
IMDb puanı: 8.8
Peaky Blinders dizisinin konusu nedir? Dizide Birinci Dünya Savaşı sırasında devlete karşı gelen bahis çeteleri, komünistler ve devlet arasındaki husumeti konu alınıyor. İlerleyen bölümlerde savaş sonrası İngiltere halkının nasıl parçalandığı anlatılıyor. Bahsi geçen çete ise şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmeleriyle ünlü bir çete. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor. Bu sebeple halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın ardından, şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler karışmaya başlıyor. Böylece çetenin aldığı rüşvetler azalıyor ve işleri zor duruma düşüyor. Çetenin lideri ise her zamankinden daha acımasız olmaya başlıyor.
2. STRANGER THİNGS / TUHAF ŞEYLER
IMDb puanı: 8.8
Stranger Things/ Tuhaf Şeyler dizisinin konusu nedir? 80'li yılları kendine fon yapan Stranger Things, dönemin korku filmlerine selam çakmayı atlamayan bir fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono'yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor.
1. NARCOS
IMDb puanı: 8.8
Narcos dizisinin konusu nedir? Uyuşturucu İle Mücadele Dairesi'nde çalışan bir Meksikalı bir ajan olan Javier Pena, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ı yakalamak için Birleşik Devletler tarafından Kolombiya'ya yollanır. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanacak dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu edinecek.
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