En iyi Netflix dizileri! IMDb'ye göre en yüksek puanlı dizileri seçtik!

En iyi Netflix dizileri listesi karşınızda! Dünyanın en çok izlenen online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, orijinal yapımlarıyla dikkat çekiyor. Netflix'te hangi diziyi izlesem? diye araştırma yapanlar için en iyi 30 Netflix dizisini IMDb puanlarına göre sıraladık...