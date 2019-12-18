En İyi PlayStation 4 Oyunları

Altıncı yaş gününü geride bırakan PlayStation 4 için neredeyse her gün yeni bir oyun yayınladı. 1.500'den fazla oyuna sahip olan platformda, arasından seçim yapabileceğiniz oyunların sayısı çok fazla. Bu nedenle "en iyisini" bulmanız oldukça zor.
Bu yazımızda PlayStation 4 kumandasını hiç eline almamış olanlar için PS4'ü özetleyecek harika oyunları sıralamak istedik.
God of War
SIE Santa Monica Studio tarafından geliştirilen oyun, seriyi başarılı bir biçimde yeniden canlandırdı ve önceki oyunların anlatımındaki zayıflığı bir güce dönüştürdü.
Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn, kıyamet sonrası açık dünyası, sessiz ama hatırda kalan hikayesi ve her şeyiyle bu neslin en iyi oyunlarından biri olmayı sürdürüyor.
Marvel's Spider-Man
New York'ta sallanmanın keyfini çıkardığınız oyun, Batman: Arkham serisinin dövüşünü de ödünç alıyor ve ortaya iyi bir hikaye koyuyor.
Monster Hunter: World
Canavarlarla savaşmak, zanaat, ardından daha büyük yaratıklarla savaşmak ve yine zanaat... Bu döngü, herkesi içine alabiliyor.
Persona 5
Persona 5, PlayStation 4'te oyunayabileceğiniz en iyi RPG'lerden bir tanesi.
Resident Evil 7: Biohazard
Birçokları, Resident Evil serisinin Resident Evil 6'dan sonra bir fiyaskoya dönüştüğüne inanıyor. Tüm seriyi çöpe atmak yerine sorunu araştıran Capcom, yeni bir formülle Resident Evil'i canlandırmayı başardı. Oyunun büyük bölümünde bir şey yapmaktan çok kaçmakla uğraşacaksınız. Belki oyunun en iyi yanı da bu.
Sekiro: Shadows Die Twice
Diğer Dark Souls oyunları kadar zor olsa da, bazı geliştirmeler var. Örneğin oyunu duraklatabiliyorsunuz.
Tetris Effect
Son yıllarda çıkan en iyi Tetris oyunu olan Tetris Effect, klasik Tetris oyunuyla parçacık efektlerini bir araya getiriyor ve etkileyen bir oyun deneyimi oluşturmayı başarıyor.
Until Dawn
Hikayeyi etkileyen sayısız karar verdiğiniz Until Dawn'da sekiz genci oyunun sonuna kadar canlı ulaştırmanız gerekiyor. Until Dawn'ın en iyi yanlarından bir tanesi, yeniden oynanabilirliğinin yüksek olması.
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