En İyi Telefon Ekranı, iPhone XS Max'ta!
Şu an Galaxy Note 9'un elinde bulunan "en iyi telefon ekranı" unvanı, yeni iPhone XS Max'in eline geçti!
Apple ve Samsung arasında gidip gelen "en iyi ekran" yarışında ABD'li firma, rakibini geçmeyi başardı.
DisplayMate'in yaptığı detaylı analizlerde iPhone XS Max'ın ekranının geçen seneki iPhone X'e göre bir dizi geliştirme sunduğu ve mevcut rekorları kırdığı ortaya çıktı. Testlere göre iPhone XS Max, sRGB ve DCI-P3 renk gamutunda 660 nit tam ekran parlaklığına ulaşabildi. iPhone X'te bu sayı, 634 idi. Geliştirme görülen diğer alanlar arasında renk isabeti ve ekran yansıtması bulunuyor. Ekran yansıtma oranının yüzde 4,7 ile tüm zamanların en düşük oranına yaklaştığı gözleniyor. Bunun yanında ortam ışığında en yüksek kontrast oranına ulaşıldığı söyleniyor.
Ekranı daha küçük olan iPhone XS'nin aynı ekranı kullandığını düşünürsek, aynı ekran performansını XS'den de bekleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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