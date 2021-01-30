Vivaldi, Sekmeler Konusunda Hiç Bir Tarayıcının Yapamadığını Yapıyor

Alternatif web tarayıcı Vivaldi, aynı anda çok fazla sekme açıldığında doğan karışıklığı ortadan kaldıracak yeni bir sekme yönetimi özelliğini başlattı. Artık Vivaldi kullanıcıları sekmeleri iki seviyeli sekme yığınlarında düzenleme seçeneğine sahip olacak.

Vivaldi'den Bir Yerine İki Sekme Şeridi

Birden fazla sekme açma seçeneğine sahip olmak, web'de arama yaparken son derece yararlı olsa da, açık sekmelerin sayısı artmaya başladığında neyin nerede olduğunu takip edememek ve bu yüzden de bir şeyleri kaçırmak işten bile değil. Çeşitli web tarayıcıları artık sekmeleri bir arada gruplandırma seçeneğini içeriyor, ancak bu bile çok sayıda sekme açıkken oldukça karışık görünüyor.

Vivaldi web tarayıcısı, sekme yönetimini biraz daha basit hale getirmek için iki seviyeli sekme yığınlarına geçtiğini açıkladı. Bir sekmeyi diğerinin üzerine sürükleyerek, sekme yığınlarının tarayıcı penceresinde düzenli görünmesini sağlayacak şekilde düzenlemek kolaylaşıyor.

Vivaldi CEO'su Jon von Tetzchner, "Vivaldi'nin sekme yönetimi sayesinde olağanüstü miktarda bilgiyi yönetebilir ve düzeninizi koruyabilirsiniz" diyor ve ekliyor: "İki Seviyeli Sekme Yığınları, kullanıcıların deneyimini kolaylaştırmak için yaptığımız yeniliklere bir örnek."

Diğer web tarayıcıları, kullanıcılara sekme yönetiminde yardımcı olmak için kendi özelliklerini başlatmış olsalar da, bu genellikle sekmenin boyutunu küçültmeyi içeriyor ve bu durumda sekmenin gerçekte hangi içeriği içerdiğini görmek zorlaşıyor. İki seviyeli sekme yığınlarının faydalarından biri de kullanıcılar, tarayıcı alanından tasarruf etseler bile sekmelerin başlıklarını görebilmeleri.

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