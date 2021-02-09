The Walking Dead'in Negan'ı gelecek 30 bölüm hakkında konuştu! Neler olacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiren yapımlardan biri de AMC Yapımı The Walking Dead (TWD) dizisi olmuştu. Dünya genelinde binlerce izleyici kitlesine sahip olan dizide finale adım adım yaklaşılıyor.
Pandemi nedeniyle The Walking Dead dizisinin 10. sezon finali ertelenmişti ve AMC 10. sezon finalinin 6 bonus bölümle genişletileceğini duyurmuştu. Ayrıca 11. sezonun da 2 yıl boyunca toplam 24 bölüm şeklinde yayınlanacağı açıklanmıştı. Şimdiki planlamaya göre TWD finali 2022 yılında ekranlara gelecek.
"30 Bölüm Özel Olacak"
The Walking Dead'in Negan karakterine hayat veren Jeffrey Dean Morgan, Twitter hesabından hayranlarının dizi ile ilgili sorularını yanıtladı. Yanıtlardan en dikkat çekici olanı ise "Son 30 bölüm özel olacak" açıklamasıydı.
Morgan, "Çok uzun zamandır burada olan bizler için biteceğini bilmek zor. Gerçekten ikinci bir aile. Bunu idrak etmek zor olacak. Fakat? Bu süreyi birlikte geçirdiğimiz için çok şanslıyız. Ve gelecek 30 bölüm özel olacak." açıklamasında bulundu.
TWD Fragmanı
6 new episodes, 6 new stories #TWD returns February 28th. pic.twitter.com/K6fEhd8owS— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 21, 2021
What's the best thing of the show to you? ??— val (@goldenstring5) February 7, 2021
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