En iyileri seçtik! İşte IMDb puanı en yüksek virüs filmleri!

Çin'e başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Herkesin gözü aşıda... Yaşanan süreç akıllara virüs salgını konulu filmleri getiriyor. IMDb puanlarına göre virüs salgını konusunu işleyen filmleri seçtik... İşte IMDb puanı en yüksek, en iyi virüs filmleri!