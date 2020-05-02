En kötüsü hangisi? Koronavirüs ne zaman biter? ABD'de konuşulan 3 senaryo

Koronavirüs ne zaman bitecek, ne zamana kadar sürecek? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? ABD'li bilim insanları bir rapor hazırladılar. Raporda 3 senaryo yer alıyor. Uzmanlara göre ABD'li yetkililer 2 numaralı senaryoyu dikkate almalı. Raporda koronavirüsün ne zamana kadar devam edeceği, koronavirüs aşının işe yarayıp yaramayacağı, koronavirüs aşısının tarihine ilişkin yorumlar da yer alıyor.