1 Mayıs 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları

1 Mayıs tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarında son durum: Yapılan 41.431 yeni test sonucunda 2.188 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 84 yeni can kaybı yaşandı. Böylece toplam can kaybı sayısı 3.258 olurken, toplam vaka sayısı ise 122.392'ye yükseldi.