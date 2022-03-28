En Sıkıcı İnsan Tipi Hangisi? Yeni Araştırma, Net Bir Yanıt Veriyor!

Çevrenizde "sıkıcı" olarak nitelendirdiğiniz insanlar muhakkak vardır. Genellikle enerji emen ve bu sebeple keyif kaçıran bu tip insanlar aslında o kadar da "sıkıcı" olmayabilir ya da gerçekten de onları "sıkıcı" olarak tescillemekte haklısınızdır. Neyse ki bu ikileme kafa yoran araştırmacılar, ortak bir sonuca varmış durumda.
500'den fazla kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre "en sıkıcı" olarak kabul edilen insan tipi artık belli. Çalışmanın yazarları Personality and Social Psychology dergisinde araştırmanın sonuçlarını paylaşırken, dünyanın en sıkıcı tiplerinin "Televizyon izlemeyi seven ve bir kasabada yalnız yaşamayı tercih eden" insanlar olduğunu söylüyor. Eğer çevrenizde "sıkıcı" damgası vurduğunuz insanları bu cümlenin içinde görüyorsanız, davanızda haklı olabilirsiniz. Öte yandan televizyon izleme alışkanlığınız yüksek ise, düşürmeniz de iyi olabilir.
Bu tip kişilerin sosyallikten uzak durmayı tercih ettikleri de söylenirken, yine de bunun başlı başına bir sebep olarak gösterilemeyeceği ifade ediliyor. Hatta ironik şekilde "sıkıcı" olmanın, kişinin herhangi bir hobiye ilgi duymamasıyla da bağdaştırmak anlamsız.
Öte yandan ankette, en sıkıcı işler olarak nitelendirilen muhasebe ya da bankacılık gibi alanlarda iş yapanların da sıkıcı olarak nitelendirilemeyeceği sonucu çıkmış. Hatta bu kişilerin oldukça yetenekli olduğu ve toplumda güce sahip bireyler olarak kabul edildiği de raporda paylaşılmış.
Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.
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