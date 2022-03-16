Bu Resimde İlk Olarak Ne Gördüğünüz, Kişiliğinizi Hakkında İpuçları Veriyor

Optik illüzyonların (yanılsamaların) yılın hangi döneminde olduğumuza göre farklı görünebileceğini ortaya koyan bir araştırmadan daha önce bahsetmiştik. Şimdi ise, bu tip bir illüzyona baktığımızda gördüğümüzün, kişiliğimiz hakkında ipuçları sunabileceği iddia ediliyor. Bu iddiaya göre, ilk gördüğünüz şey, kişiliğiniz hakkında çok şeyi ortaya çıkartıyor.
Yukarıdaki resme dikkatlice bakın ve ilk olarak gördüğünüz şeyin ne olduğunu bir kenara yazın.
The Minds Journal tarafından paylaşılan bu görüntü ilk başta bariz görünebilir, ancak aslında fark edebileceğiniz farklı görüntüleri içeriyor.
Eğer resme ilk bakışınızda yaşlı bir çift görüyorsanız, hayatın büyük resmini görmek istediğiniz sonucu çıkıyor. Minds Journal, bu konuda "önemsizlik sizi şaşırtmadı ve hayata her zaman kuş bakış açısından bakıyorsunuz. Bu nedenle, siz daha çok bir stratejistsiniz ve daha büyük resmi gördüğünüz güçlü yönetim rollerinde iyisiniz. Planlamada iyisiniz ve işlerin mikro yönetilmesinden endişe duymuyorsunuz" diyor.
Makalede, ön planda iki erkeği ve arka planda bir kadını gördüyseniz, detaylara inanılmaz bir ilginiz olduğu söyleniyor: "Başkaları var olduklarını bile bilmediklerinde nüanslara dikkat edersiniz. Dikkatlice gözlemlersiniz ve dikkatinizi çekmeyen yanı başınızda olabilecek neredeyse hiçbir şey yoktur. Mesele şu ki: Sen detay odaklı bir insansın ve yüzeysel olarak değil, olayları yakından bilmeyi tercih ediyorsun."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın