En Uzun Uzay Uçuşu Rekoru Kırıldı: Dünya Çevresinde 5.400'den Fazla Tur!

ABD, uzay çalışmalarında uzun yıllardan bu yana pek çok başarı kazandı. Bunların mihenk taşlarından biri, hepimizin bildiği, 1969 yılında Apollo Projesi kapsamında yapılan ilk insanlı Ay yolculuğu olurken, Dünya'nın çevresinde dolaşan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği çalışmaların önemi de ülke için büyük. ABD, ISS'te bugüne kadar pek çok rekora da imza attı. Bunların en sonuncusuna ise bir ABD astronotu olan Mark Vande Hei katkıda bulunuyor.
Mark Vande Hei, 15 Mart Salı günü itibariyle uzayda diğer tüm ABD astronotlarından daha fazla zaman geçirmiş bulunuyor. Nisan 2021 tarihinde ISS'e ulaşan Mark Vande Hei, uzayda şu ana kadar 340.5 günü devirirken bu, şu an yeni bir dünya rekoru olarak kabul ediliyor. Öte yandan Hei'nin Dünya'ya 30 Mart 2022 tarihinde dönmesi planlıyor ve böylece uzayda 355 günlük süreye ulaşacak. Daha önce uzun süre ISS'te kalan diğer astronotlar ise 340 gün ile Scott Kelly ve 328 gün ile Christina Koch olmuştu.
Öte yandan uzay çalışmalarında ABD'nin en büyük rakibi ve iş ortağı Rusya'da Mir Uzay İstasyonu'nda aynı konuda kendi rekorlarına sahip ve elde edilen süreler ABD'den daha fazla. Rus kozmonot Valeri Polyakov 437 gün ile uzayda en uzun süre geçiren kozmonot olmuştu.
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