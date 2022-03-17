En Uzun Uzay Uçuşu Rekoru Kırıldı: Dünya Çevresinde 5.400'den Fazla Tur!

Mark Vande Hei, Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ve Dünya çevresinde 5 bin 400'den fazla tur attı. Böylece astronot, gelmiş geçmiş en uzun uzay uçuşuna da imzasını atmış oluyor.