En Uzun Uzay Uçuşu Rekoru Kırıldı: Dünya Çevresinde 5.400'den Fazla Tur!

Mark Vande Hei, Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ve Dünya çevresinde 5 bin 400'den fazla tur attı. Böylece astronot, gelmiş geçmiş en uzun uzay uçuşuna da imzasını atmış oluyor.

  • Ercan Uğurlu
En Uzun Uzay Uçuşu Rekoru Kırıldı

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