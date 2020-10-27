En Yanlış ve En Tehlikeli İddia: "Koronavirüs, Çocuklara Zarar Vermiyor"

COVID-19 salgının, başka bir deyişle Koronavirüs'ün çocukları fazla etkilemediği iddiasının, görünüşe bakılırsa bir çok açıdan gerçekle alakası yok...