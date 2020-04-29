En Yüksek Bilgi İşlem Gücüne Sahip 14 İnçlik Yeni Tablet Tanıtıldı

Dayanıklı tablet ve notebook üreticisi Getac, yeni A140 G2 modelini tanıttı. Üstün bilgi işlem gücünü hafif yapıdaki tasarımıyla birleştiren A140 G2 kullanıcılarına çok yönlü güvenilirlik ve profesyonel performans sunuyor.

Yeni Tam Dayanıklı Tablet A140 G2 Tanıtıldı!

Getac'ın popüler A140 G1 modelinin kendini kanıtlamış üstün özelliklerini daha da geliştiren Getac, A140 G2 ile farklı sektörlerdeki profesyonellere zorlu çalışma ortamlarında güvenebilecekleri güçlü ve çok yönlü bir tablet deneyimi sunuyor. Olağanüstü işlemci gücüyle performans düşüşü ya da kilitlenme sorunu yaşamadan aynı anda pek çok uygulamayı çalıştırabilen A140 G2, Getac'ın tablet serisindeki en büyük ekranı 14 inçlik Lumibond 2.0 ekran ve entegre UHD grafikler sayesinde kaydırma hareketlerine gerek kalmadan tüm bilgilerin tek bir ekranda ayrıntılı olarak görülebilmesine olanak sağlıyor. MIL-STD 810H ve IP65 sertifikalarına da sahip olan Getac A140 G2, 1.2 metre yükseklikten düşmeye, sıvı dökülmelerine, titreşime, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığa sahip. -29°C ila 63°C  sıcaklıklar arasındaki çalışabilen A140 G2 tablet profesyonellerin karşılaşabileceği tüm zor koşullarda işlevsel bir kullanım sunuyor.

Acil Durumlar Çalışanları için Güvenilir Teknoloji

Sağlam tasarımı, 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve sektör lideri işlemci gücüyle Getac A140 G2, acil durum çalışanları için Mobil Veri Terminali (MDT) olarak da kullanılabiliyor. İtfaiyecilerin Sahaya Özgü Risk Bilgileri'ni gönderip almasına, müdahale planlarını doğrulatmasına ve doğrudan olay mahallinden kimyasal veri kontrolüne imkan sağlayan A140 G2, anlık durum ile tüm ekip üyelerinin güvenliğini temin ediyor.

Getac A140 G2'nin büyük dokunmatik ekranı yağmur altında da kesintisiz çalışıyor. Aynı zamanda eldivenle de kullanılabilen tam dayanıklı model, en zorlu acil durum senaryolarında bile kullanıcılarına kusursuz bir işletim performansı sunuyor.

İmalat Sektöründeki Dijital Dönüşüme Destek

İmalat sektöründe dünyanın önde gelen firmaları tarafından tercih edilen ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesinde kullanıcıların güvendiği bir model olan Getac A140 G1'in halefi A140 G2 operasyonlardaki dijital dönüşümü sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyen firmalar için benzersiz bir seçim sunuyor. Gelişmiş işlemci gücü ve sunduğu derin işlevselliğin yanı sıra sağlam ve hafif form özellikleriyle çalışanların tesis genelindeki karmaşık görevleri kolayca gerçekleştirebilmelerini sağlayan  A140 G2, bireysel üretkenliği ve genel operasyonel verimliliği de artırıyor.

Getac tarafından üç yıllık sunulan ve kaza sonucu oluşan hasarları da standart olarak kapsayan tam garantisiyle A140 G2, kullanıcılarına gönül rahatlığıyla çalışabilme güvenini kazandırıyor. Kullanıma hazır yapılandırılmış olarak sunulan cihazlar ayrıca farklı sektördeki özel uygulamalara ve kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına uygun olarak yazılım, aksesuar ve profesyonel hizmetleri de kapsayan Getac Select™ programıyla birlikte geliyor. A140 G2'nin de bir parçası olduğu Getac Select™ programı sektörlere özgü çözümleri, kullanıcılarından gelen olumlu geri bildirimlerle ve Getac'ın zengin deneyimiyle geliştiriyor. Böylelikle en avantajlı ürün ve hizmetler tek bir pakette A140 G2 kullanıcılarına sunulabiliyor.

Global Satış ve İş Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Rowina Lee, yeni A140 G2 modeliyle ilgili; "Getac olarak müşterilerimize en az kendileri kadar çalışkan ürünler ve çözümler yaratmayı hedefliyoruz. En gelişmiş bilgi işlem teknolojilerini kullanan A140 G2, büyük veya küçük tüm zorluklara ve durumlara uygun olarak son derece yetenekli ve çok yönlü bir tablet." açıklamasında bulundu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
YÖK'ten öğrencilere 6 GB internet! YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Popüler Antivirüs Yazılımının Başı, Bu Ciddi Problem Yüzünden Dertte
Windows 10 Açığı, Şaşırtıcı Bir Biçimde Chrome'u Vurdu
WhatsApp Hacklenebilir mi? WhatsApp Hesabınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?
Samsung Galaxy Fold 2, fiyatıyla Birlikte Sızdı
Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 10 milyon TL' den fazla destek

 

 