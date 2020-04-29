En Yüksek Bilgi İşlem Gücüne Sahip 14 İnçlik Yeni Tablet Tanıtıldı

Getac'ın popüler A140 G1 modelinin kendini kanıtlamış üstün özelliklerini daha da geliştiren Getac, A140 G2 ile farklı sektörlerdeki profesyonellere zorlu çalışma ortamlarında güvenebilecekleri güçlü ve çok yönlü bir tablet deneyimi sunuyor. Olağanüstü işlemci gücüyle performans düşüşü ya da kilitlenme sorunu yaşamadan aynı anda pek çok uygulamayı çalıştırabilen A140 G2, Getac'ın tablet serisindeki en büyük ekranı 14 inçlik Lumibond 2.0 ekran ve entegre UHD grafikler sayesinde kaydırma hareketlerine gerek kalmadan tüm bilgilerin tek bir ekranda ayrıntılı olarak görülebilmesine olanak sağlıyor. MIL-STD 810H ve IP65 sertifikalarına da sahip olan Getac A140 G2, 1.2 metre yükseklikten düşmeye, sıvı dökülmelerine, titreşime, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığa sahip. -29°C ila 63°C sıcaklıklar arasındaki çalışabilen A140 G2 tablet profesyonellerin karşılaşabileceği tüm zor koşullarda işlevsel bir kullanım sunuyor.
Acil Durumlar Çalışanları için Güvenilir Teknoloji
Sağlam tasarımı, 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve sektör lideri işlemci gücüyle Getac A140 G2, acil durum çalışanları için Mobil Veri Terminali (MDT) olarak da kullanılabiliyor. İtfaiyecilerin Sahaya Özgü Risk Bilgileri'ni gönderip almasına, müdahale planlarını doğrulatmasına ve doğrudan olay mahallinden kimyasal veri kontrolüne imkan sağlayan A140 G2, anlık durum ile tüm ekip üyelerinin güvenliğini temin ediyor.
Getac A140 G2'nin büyük dokunmatik ekranı yağmur altında da kesintisiz çalışıyor. Aynı zamanda eldivenle de kullanılabilen tam dayanıklı model, en zorlu acil durum senaryolarında bile kullanıcılarına kusursuz bir işletim performansı sunuyor.
İmalat Sektöründeki Dijital Dönüşüme Destek
İmalat sektöründe dünyanın önde gelen firmaları tarafından tercih edilen ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesinde kullanıcıların güvendiği bir model olan Getac A140 G1'in halefi A140 G2 operasyonlardaki dijital dönüşümü sorunsuz bir şekilde tamamlamak isteyen firmalar için benzersiz bir seçim sunuyor. Gelişmiş işlemci gücü ve sunduğu derin işlevselliğin yanı sıra sağlam ve hafif form özellikleriyle çalışanların tesis genelindeki karmaşık görevleri kolayca gerçekleştirebilmelerini sağlayan A140 G2, bireysel üretkenliği ve genel operasyonel verimliliği de artırıyor.
Getac tarafından üç yıllık sunulan ve kaza sonucu oluşan hasarları da standart olarak kapsayan tam garantisiyle A140 G2, kullanıcılarına gönül rahatlığıyla çalışabilme güvenini kazandırıyor. Kullanıma hazır yapılandırılmış olarak sunulan cihazlar ayrıca farklı sektördeki özel uygulamalara ve kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına uygun olarak yazılım, aksesuar ve profesyonel hizmetleri de kapsayan Getac Select™ programıyla birlikte geliyor. A140 G2'nin de bir parçası olduğu Getac Select™ programı sektörlere özgü çözümleri, kullanıcılarından gelen olumlu geri bildirimlerle ve Getac'ın zengin deneyimiyle geliştiriyor. Böylelikle en avantajlı ürün ve hizmetler tek bir pakette A140 G2 kullanıcılarına sunulabiliyor.
Global Satış ve İş Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Rowina Lee, yeni A140 G2 modeliyle ilgili; "Getac olarak müşterilerimize en az kendileri kadar çalışkan ürünler ve çözümler yaratmayı hedefliyoruz. En gelişmiş bilgi işlem teknolojilerini kullanan A140 G2, büyük veya küçük tüm zorluklara ve durumlara uygun olarak son derece yetenekli ve çok yönlü bir tablet." açıklamasında bulundu.
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