iPad'e Rakip Olabilecek Galaxy Tab S6 Lite Tanıtıldı!

Galaxy Tab S6'nın daha uygun fiyatlı sürümü Galaxy Tab S6 Lite, sonunda gerçeğe dönüştü.
Samsung'un İngiltere'de ön siparişe sunduğu Galaxy Tab S6 Lite'ın çıkış tarihi 30 Nisan olarak belirtiliyor. Tabletin diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı. 349 sterlin fiyatla ön siparişe açılan tablet, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor. LTE özelliğine sahip olmak isteyenlerin 50 sterlin daha ödemesi gerekiyor. Samsung Galaxy Tab S6 Lite bu fiyatıyla iPad 10.2'ye yakın bir rakip olmayı amaçlıyor. Bunu ne kadar başardığını yapacağımız testlerde göreceğiz.
10,4 inç 2000x1200 ekranla gelen Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın bir S Pen kalemi de bulunuyor. Bununla birlikte cihazın arkasında Galaxy Tab S6'da olduğu gibi kalemi yerleştirmenizi sağlayan bir oluk bulunmuyor.
Cihazın hangi işlemciyi kullandığından bahsedilmiyor, ancak önceki sızıntılar tablette Exynos 9610 veya 9611'in yer alacağını söylüyordu. Ön yüzünde 5MP, arka yüzünde ise 8MP kamera bulunan tabletin depolama alanı, microSD ile 1TB'a kadar genişletilebiliyor.
iPad 10.2'yi oldukça andıran bu özelliklerin gerçekten neler sunduğunu incelememiz gösterecek.
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