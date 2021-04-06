Enerjisi Bitmeyenlerin Yeni Favorisi: realme C15

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, ultra uzun pil ömrü sağlayacak özelliklerle donatılmış yenilikçi ürünleri sunmaya devam ediyor. 6000 mAh mega pil ve 18W hızlı şarj özelliklerinin bir arada kullanıldığı realme C15 markanın 'Cesaret Et' misyonunun en son örneği olarak yerini alıyor. 57 gün bekleme süresine sahip bu çok özel model Geometrik Gradyan Tasarım, 8 çekirdekli işlemci, yüksek ekran-gövde oranına sahip 6,5 inç LCD Tam Ekran ve ultra geniş Dörtlü Kamera kurulum özelliklerini içinde barındırıyor.
Dünyanın en büyük ilk 7 akıllı telefon üreticisinden biri olan ve 50 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan realme, gençleri en iyi anlayan ve genç kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan bir marka olarak C Serisini sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Marka, olağanüstü pil ömrü, ultra geniş ekran ve renkli tasarım gibi özelliklerle hazırladığı C Serisi ile gençlerin aklını başından alıyor. realme C15 Vodafone raflarında yerini aldı. 230x12 ay olacak şekilde bekleyenleri ile buluşmaya hazır.
Mega 6000 mAh ile Ultra Uzun Pil Ömrü
6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube'da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün.
Cihazın güç tasarrufu durumunda çalışabilmesine olanak tanıyan Süper Güç Tasarruf Modu (Super Power Saving Mode), altı ortak uygulama sayesinde telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor. Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5'i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Cihaz, boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.
Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15'in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izlenebilmesine olanak tanıyan güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına gerek kalmıyor. Kullanıcılar, OTG veri kablosunu kullanarak C15 ile diğer akıllı telefonlarını ve bazı AIoT ürünlerini şarj edebiliyorlar.
Cihaz, mega pile sahip olduğundan hızlı şarj özelliği ile de fark yaratıyor. realme C15'te pili 30 dakikada %25 (yaklaşık 1500 MAh) şarj edebilen 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ile YouTube'da yaklaşık 8 saat video izlenebiliyor veya 10 saatin üzerinde telefon görüşmesi yapılabiliyor.
Çok yönlü kullanım için üstün kalite
Gençlerin bitmeyen enerjilerine ayak uydurabilecek nitelikte tasarlanan C15 görsel olarak da beklentileri karşılıyor. Cihaz, sonsuz mavi denizden ve üzerinde uçan martılardan ilham alan Martı Beyazı ve Marina Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı kalitesi etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma riskini etkili bir şekilde azaltıyor.
Sektördeki farkını tasarımlarda da konuşturan realme C15'te kalıp partlatma, radyum oyma ve kumlama teknolojisi ile 3 farklı alanda çizgi açıları ile tasarlandı. Arka kısımda bulunan çeşitli optik doku efektleri için de sektörün önde gelen Alman beş eksenli hassas radyum oyma teknolojisinin kullanıldığı ayna düzeyi parlatma işlemi, 300 dakikalık işlem sonrasında pürüzsüz dokulu bir yüzey oluşturuyor.
6,5 inç mini damla tasarımı ve yapay zeka destekli Dörtlü Kamera kurulumu
Gençler için özel olarak tasarlanan realme C15'in, genç kullanıcıların alışkanlıklarına uygun, estetik, hızlı ve trend belirleyici bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ana frekansı 2.3 GHz'ye ulaşan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 işlemci ile güçlü bir cihaz olan C15, günlük kullanılan uygulamalar ve oyunlar için kesintisiz bir deneyim sunuyor. Aynı anda 2 adet Nano Sim Kart ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın belleği maksimum 256 GB'a kadar MicroSD kart ile genişletilebiliyor ve daha fazla oyun, fotoğraf ve dosyanın kolayca saklanabilmesine olanak tanıyor. Arka tarafta konumlanan parmak izi sensörü ise kişisel bilgilerin korunmasını sağlıyor.
Cihaz, büyük pili sayesinde sürükleyici bir görsel deneyim sunan 6,5 inçlik ultra geniş bir ekrana sahip. Klasik mini damla tasarımı sayesinde ekran/gövde oranı %88,7'ye ulaşıyor. Cihaz, internette gezinmeden fotoğrafları görüntülemeye ve YouTube'da video izlemeye kadar her zaman muhteşem görsel efektler sunuyor.
Olağanüstü işlevlere sahip kamerasıyla da dikkat çeken C15, arka kısmındaki yapay zeka destekli 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu, Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile daha fazla çekim yöntemi sunuyor. Cihaz f/2.0 geniş diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasında hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.
Uzun pil ömrüne sahip C15, harika tasarımı, mükemmel performansı, etkileyici kamera işlevi ve "6000 mAh mega pil ve 18W hızlı şarj" özellikleriyle trendleri belirleyen bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. realme, tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları akıllı telefon kullanımındaki en büyük sorunu çözen uzun pil ömrü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve "Cesaret Et" konseptini geliştirmeye devam ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın