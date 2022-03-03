Curiosity'nin Mars'tan Gönderdiği Yeni Karedeki "Mars Çiçeği" Sürprizi!

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'ta bir okyanus mercan parçası gibi görünen muhteşem, hassas bir oluşumun görüntüsünü yakaladı. Bu oluşum gerçekten bir mercan değil, ama tanıdık Dünya nesnelerini Mars'ta rastgele şekillerde nasıl gördüğümüzün bir başka örneği olarak öne çıkıyor.
Bu görüntü, bir yüzeye dokunduğu sırada patlayan bir su damlacığına veya bir gelgit havuzundaki bir anemon dalına da benzetilebilir.
NASA uzay görüntülerini işlemesiyle ünlü olan Kevin Gill, oluşumu "Mars çiçeği" olarak adlandırıyor ve dikkatleri Curiosity'nin bu güzel çekimine çekiyor. Görüntü, NASA tarafından "jeologların genellikle yanlarında taşıdıkları el büyütecinin gezici versiyonu" olarak tanımladığı Curiosity'nin Mars Hand Lens Imager (Mahli – Mars El Lensi Görüntüleyici) cihazı tarafından çekildi. Yani görüntüdeki oluşum aslında görünenden çok daha küçük.
Curiosity'nin ekibinden Abigail Fraeman ise, ölçeği yaklaşık olarak göstermek için oluşumu bir ABD madeni parası ile karşılaştıran bir görseli yayınladı. Bu görselde, oluşumun madeni paradan çok daha küçük olduğu açık bir şekilde görülebiliyor.
Curiosity, 2012'den beri Mars'taki Gale Krateri'nde geziyor. Kraterin orta dağı olan Sharp Dağı'na doğru ilerliyor, ilerledikçe Kızıl Gezegenin jeolojisi, tarihi ve atmosferi hakkında bilgiler ve görüntüler sunuyor ve arada kendini de içeren özçekimler (selfie) paylaşıyor.
Bu küçük mineral oluşumu, Mars'ın bir zamanlar sahip olduğu sulu geçmişin izlerini taşıyor olabilir. Bilim insanlarının şu anda yaşanabilir olmayan gezegenin bir zamanlar mikrop yaşamına ev sahipliği yapıp yapamayacağını anlamalarına yardımcı olabilecek önemli bir çalışma alanına işaret ettiği de düşünülüyor.
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