Curiosity'nin Mars'tan Gönderdiği Yeni Karedeki "Mars Çiçeği" Sürprizi!

NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars'tan yeni bir kare daha gönderdi. Bu karedeki "Mars Çiçeği" görenleri şaşırtmayı başarıyor!

03 Mart 2022 00:12

Levent Öztürk