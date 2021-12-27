Engel Tanımayan Wi-Fi İçin

TP-Link, elektrik hattını interneti taşıyan hat haline getirmeyi sağlayan yeni powerline adaptör kitini duyurdu. TL-WPA8631P model kit, kablosuz bağlantıda yüksek hızlar sunmasının yanı sıra kablolu cihazları da Gigabit hızda ağa dahil edebiliyor.

Engel Tanımayan Wi-Fi İçin

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