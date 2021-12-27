Engel Tanımayan Wi-Fi İçin

Evlerde ve küçük ofislerde kablo çekmeden her yere ister kablolu ister kablosuz bağlantı sağlamak mümkün. Evdeki mevcut elektrik hattını, interneti de taşıyan bir hat haline getiren powerline teknolojisi, kullanıcılara bu imkanı sağlıyor. Ağ çözümlerinde çok geniş ürün yelpazesine sahip olan TP-Link'in powerline adaptör ailesi de bir hayli zengin. Şirket bu aileye yeni, güçlü bir üyeyi daha dahil etti. TL-WPA8631P model adlı iki adaptörden oluşan kit, hem kablolu hem kablosuz bağlantı desteğine sahip. Üstelik her iki bağlantı tipinde de yüksek hızlar sunuyor.
Powerline adaptörlerin kurulumu ve çalışır hale gelmesi çok basit. İki adaptörden biri Ethernet kablosu ile modeme bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Artık evin ya da ofisin elektrik hattı, interneti de taşımaya başlamış oluyor. HomePlug AV2 standardındaki TL-WPA8631P, bu hat üzerinden 1300 Mbps'ye varan hızlarda veri aktarımı yapar hale geliyor. Bundan sonrasında ikinci adaptörü nereden internete erişilmek isteniyorsa oradaki bir prize takmak yeterli oluyor. Adaptör prize takıldığı andan itibaren artık o bölgede de internete erişilebiliniyor; duvar, kalın zemin, vb her tür engel aşılmış olunuyor. Üstelik ister kablolu olarak, isterse kablosuz olarak. Çünkü yeni powerline adaptör kiti, her iki bağlantı desteğine sahip bir model.
Yüksek bağlantı hızları
TP-Link'in yeni powerline adaptör kiti, AC kablosuz standardına sahip ve çift kanal desteği bulunuyor. Her iki kanalda toplam 1200 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift kanal desteği sayesinde ağ trafiği daha rahat oluyor ve aynı anda farklı uygulamalar çalıştırılabiliyor.
2x2 MIMO teknolojisine sahip olan ürün, daha kararlı bir WiFi bağlantısı sunuyor ve aynı anda daha çok cihaza sorunsuz erişim sağlıyor. Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde ise WiFi sinyallerini bağlı cihazlara doğru yönlendirerek daha geniş bir mesafeye sinyalleri aktarabiliyor.
Ürün kablolu bağlantıda da çok yüksek hızlar sağlıyor. İkinci adaptör üzerinde üç adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Böylece ağa kablo ile dahil olan ya da olması istenen cihazlar Gigabit hızlarda ağa erişebiliyor. Üstelik aynı anda üç cihazı ağa dahil etmek mümkün. IPTV, oyun konsolu ve PC'yi bu girişlere takarak eğlencenin keyfi sürülebiliyor.
OneMeshTM desteği ile tek ağ adı ve parola
TL-WPA8631P powerline kiti, TP-Link'in Mesh ağ platformu olan OneMeshTM desteğine sahip. Adaptörler OneMeshTM özellikli bir modem ya da yönlendiriciye bağlandığında bir Mesh ağı oluşturabiliyor. Bu sayede evin içinde bağlantı kopmadan dolaşmak mümkün oluyor. Özellikle katlı evlerde bu çok önemli bir avantaj sağlıyor.
Tek dokunuşla WiFi yapılandırması yapılabilen ürün, kolay kurulum için ağ adı ve parolasını yönlendiriciden kopyalıyor. Ayrıca otomatik WiFi senkronizasyon özelliği sayesinde ağda bir ayar değişikliği olduğunda, bu değişiklik genişleticiye de otomatik olarak uygulanıyor. Elle tek tek ayarları düzenlemek gerekmiyor.
Bu modelde her iki adaptör üzerinde birer priz girişi yer alıyor. Adaptörlerin işgal ettiği prizlerin yerine kullanıcılara bir priz sunuluyor. Adaptörler üzerindeki prize istenen cihazlar bağlanarak, güç desteği alabiliyor.
Evin priz olan her yerine interneti yüksek hızda taşımayı sağlayan TL-WPA8631 ile etkili, hızlı ve güvenli bir şekilde WiFi sinyal sorunları çözülebiliyor. Ürünün Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı 150 USD (KDV dahil).
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