Epic Games 3 oyunu ücretsiz olarak sundu! İşte ücretsiz oyunlar

Epic Games geçtiğimiz yıldan beri her hafta ücretsiz olarak oyunlar sunuyor. Aralarında GTA gibi oyunların da yer aldığı ücretsiz oyunlarda bu hafta 3 yeni oyun var.
Epic Store'da bu hafta toplam fiyatı 111 TL olan 3 oyun kullanıcılara sunuldu. Lifeless Planet: Premier Edition, The Escapist 2 ve Killing Floor 2 adlı oyunlar, oyunseverleri sevindirdi.
Lifeless Planet: Premier Edition Sistem Gereksinimleri
PREMIER EDITION - Bir astronot uzak bir gezegende yaşam ararken terk edilmiş bir Rus kasabası keşfeder. Gizemli bir genç kadın onu tuhaf, ölümcül ve doğaüstü bir hadiseden kurtarana kadar görevinin bir aldatmaca olduğundan şüphelenir...
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Core 2 Duo veya AMD eş değeri
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 430 veya ATI eş değeri
- Bellek: 1500 MB RAM
- Depolama: 900 MB boş alan
- DirectX: Sürüm 9.0c
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 veya daha üstü
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 640 veya daha üstü
- Bellek: 3000 MB RAM
- Depolama: 900 MB boş alan
- DirectX: Sürüm 10
The Escapist 2 Sistem Gereksinimleri
Dünyanın en zorlu hapishanelerinden kaçmak için her şeyi riske et. Şimdiye kadarki en büyük hapishaneleri keşfet! Hapishane kurallarına uyman, yoklamaya katılman, hapishane işleri yapman, sıkı rutinleri uygulaman ve bu sırada özgürlüğe ulaşma planını geliştirmen gerekiyor!
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 32-Bit
- İşlemci: Intel Core Duo E6600 2.4 GHz
- Ekran Kartı: Intel 4400, NVIDIA GeForce GT 8800, AMD Radeon HD 4650
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 4 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 11
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
- İşlemci: i5-2500K 3.3 GHz, AMD FX 6300 3.5 GHz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750, AMD R7 370
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 4 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 11
Killing Floor 2 Sistem Gereksinimleri
Killing Floor 2'de oyuncular, Horzine Corporation'ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik Eşli oyun modu ve 12 kişilik VS modu ile Zed katliamlarıyla dolu bir kargaşa.
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit, Windows 8/8.1 64-Bit
- İşlemci: Core 2 Duo E8200 2.66 GHz veya Phenom II X2 545
- Bellek: 3 GB RAM
- Depolama: 60 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 10
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 veya Radeon HD 4830
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz veya Phenom II X4 955
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 100 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 11
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 veya Radeon HD 6950
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