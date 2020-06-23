Epic Games, Polis Arabalarını Apar Topar Fortnite'tan Kaldırdı

Fortnite, dünya çapında 350 milyondan fazla oyuncuyla şu an en popüler oyunlardan biri. Epic Games'in en önemli yapımlarının başında gelen Fortnite, yakın zamanda bir güncelleme aldı ve bu güncellemeden sonra bir farklılık dikkati çekti. Yapılan güncelleme sonrası oyundaki tüm polis arabaları ortadan kaybolmuş ve Epic Games'in bu hamlesi, farklı kaynaklar tarafından siyasi olarak algılanmış durumda. Peki, işin asıl ne?
Epic Games'in güncelleme ile polis arabalarını oyundan kaldırması, kuşkusuz son zamanlarda ABD'de yaşanan olayları akıllara getiriyor. George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan olaylar neticesinde gerek ABD'de gerek dünyanın pek çok bölgesinde protestolar başlamış ve Black Lives Matter hareketi baş göstermişti. Epic Games'in de bu hareketi ile Black Lives Matter protestosuna destek verdiği çeşitli taraflarca konuşuluyor.
Ancak The Wall Street Journal tarafından kaleme alınan makaleye göre durum böyle değil. The Wall Street Journal, siyasi bir duruş sergilemekten çok, oyunculara, sorunlara karşı duyarlı olduğunu göstermeye çalışıyor.
Şu an çok sayıda oyun şirketinin Black Lives Matter hareketine ve dünyadaki ırksal adaletsizlikle mücadele eden organizasyonlara bağışta bulunduğu biliniyor. Ancak Epic Games'in bu hamleyi neden yaptığı şimdilik bilinmiyor. Zira henüz Epic Games'ten resmi bir açıklama gelmiş değil. Muhtemelen şirket, çok geçmeden resmi bir açıklamada bulunacak. Açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.
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