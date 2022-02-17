Epic Games'in Sahip Olduğu Toplam Hesap Sayısı 500 Milyonu Aştı!

Epic Games, yaptığı açıklamada şu anda 500 milyondan fazla Epic Games hesabı olduğunu duyurdu. Epic, Epic Games Store'u Steam'e rakip olarak geliştirmişti ve Fortnite ve Rocket League gibi oyunların rüzgarını arkasına alarak yola çıkmıştı. Ulaştığı bu sayının oldukça önemli bir nokta olduğu kesin.
Epic, bu 500 milyon hakkında daha fazla detay paylaşmadı ve bu hesaplardan kaçının yalnızca Epic'in kendi oyunlarını (Fortnite gibi) oynayan veya yalnızca Epic'in mağazasını kullanan kişiler olduğu hakkında bir açıklama yapmadı.
Şirket, Aralık 2018'deki lansmandan bu yana PC oyunları mağazasını büyütmek ve dolayısıyla daha fazla insanın kaydolmasını sağlamak için büyük miktarda kaynak ayırdı. Örneğin, Epic - Apple davasındaki bir belge, 7 milyondan fazla insanın, 8 saatlik kesintiye sebep olmasına rağmen Grand Theft Auto V hediyesi nedeniyle Epic Games Store'u denediğini gösteriyordu. Epic, 2022'de de ücretsiz oyunlar vermeye devam edeceğini taahhüt etti ve bu da şirketin, bedava oyun maliyetinin kullanıcıları platforma çekmek için kabul edilir olduğunu düşündüğünü gösteriyor.
Ayrıca Epic, Unreal Engine geliştirici araçlarının çok fazla kullanıldığını da memnuniyetle karşılıyor olmalı. Şirket, "duyurulan yeni nesil oyunların" yüzde 48'inin platformda geliştirildiğini söyledi.
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