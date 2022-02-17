Sinema Dünyasının Dev İsmi Disney, Metaverse'e Lider Atadı!

Teknoloji devleri birer birer sanal dünyaya geçiş yapıyor, Metaverse'te şubelerini açma girişiminde bulunuyorlar. Disney de Metaverse'e giriş yaptığını duyurdu. Hatta bununla da kalmadı, Disney'in stratejisini belirlemek ve planlarını yönetmek için Metaverse görevlisini de açıkladı.
CEO Bob Chapek, çalışanlarına gönderdiği notta, daha önce tüketici deneyimleri ve platformlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı unvanına sahip Mike White'ı Metaverse yetkilisi olarak görevlendirdiğini duyurdu. "Şirketimiz yaklaşık 100 yıldır hikayeleri daha derin ve daha etkili yollarla hayata geçirmek için teknolojiden yararlanarak eğlenceyi baştan tanımladı" diyen Chapek, şunları da söyledi: "Bugün, evrenleri birbirine bağlama ve izleyicilerin hikayelerimizi nasıl deneyimlediği ve nasıl etkileşim kurduğu konusunda yeni bir paradigma yaratma fırsatına sahibiz. Bir sonraki hikaye anlatımının sınırı, stratejik hikaye anlatımının mükemelliği, inovasyon ve izleyici odaklılığımızı sürdürmek için mükemmel bir yer olduğuna inandığım Metaverse olacak."
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