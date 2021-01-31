Android 12'nin Sunacağı Bir Önemli Yenilik Daha Belli Oldu

Yeni Android işletim sistemi sürümleri selef sürümlere kıyasla geniş erişilebirlik seçenekleri içeriyor. Anlaşılan o ki Android 12 de bir istisna olmayacak. Evet, Android 12 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Android 12 hakkında gelen yeni bilgiler arasında, ünlü mobil işletim sisteminin yeni versiyonunda da kullanıcılara daha esnek bir kullanım sağlamayı amaçlayacak geniş erişilebilirlik seçenekleri yer alacağı ifade ediliyor. Kullanıcılar, kendi "vurgu" renklerini seçebilecekler. Peki bu ne anlama geliyor?
Android 12'de kullanıcılar tüm uygulamalar ve menüler için kendi sistem rengini belirleyebilecek. Böylece daha fazla çeşitlilik sağlanacakken, kullanıcılar böylesi değişiklikler için üçüncü parti uygulamalar aramak zorunda kalmayacak.
Özellikle Android ekosisteminde bu tür uygulamaların yaygın olarak tercih edildiği göz önünde bulundurularak, siber saldırı ekipleri tarafından sahte uygulamalarla taklitleri yaratılabiliyor. Bunun da sonucu kullanıcılara büyük zarar getirebiliyor. Bu tür özelleştirme seçeneklerinin Android ekosisteminde halihazırda yer alacak olması, bu tür uygulamaların da elenmesine ve dolayısı ile daha güvenli kullanıma önayak olacaktır.
Android 12 büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda tanıtılacak ve erken beta sürümü 2021'in sonuna doğru tam olarak kullanıma sunulacak.
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