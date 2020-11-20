Epson, 30 Milyon Projektör Satışına Ulaştı!

Global teknoloji lideri Epson, 2020 itibariyle 3LCD projektörlerinde 30 milyon adetlik satışa ulaştı. Epson, ilk kez 1989 yılında 3LCD teknolojisine sahip projektörü olan VPJ-700'ü piyasaya sürmüştü. 1994'te ise bilgisayarlara bağlanan ve büyük ekran iş kültürünün kurulmasına yardımcı olan modeli ELP-3000'i tanıttı. Epson daha sonra ev, eğitim ve ticari tesisler gibi ofis dışındaki çeşitli alanlar için de projektörler geliştirdi. Şirket, üst üste 19 yıl boyunca dünyanın bir numaralı projektör tedarikçisi konumunu koruyarak pazara liderlik etmeye devam etti.
Projektör pazarı salgında büyüdü
Epson'un projektörleri, büyük ekran görüntüleme yetenekleriyle özellikle salgın döneminde eğitim ve ev içi gereksinimler konusunda büyük talep gördü. Epson, 350 inçe varan görüntü boyutuyla bu dönemde sosyal mesafenin sağlanmasını destekledi.
Epson'un gücü, kendi geliştirdiği ve teknolojilere dayanıyor. Uygun fiyatlarla sunulan 3LCD projektör modelleri, güçlü dahili hoparlörler ve gelişmiş parlaklık düzeyleri (4.200 lümene kadar) ile birlikte yüksek çözünürlüğe (Full HD 1080p) sahip ve 3LCD teknolojisiyle birlikte üç kat daha parlak renkler sunuyor. Kullanıcılar ayrıca uzun lamba ömürleriyle birlikte güvenilir performansa düşük bakım maliyetleriyle sahip oluyorlar. Yeni Epson EB-2255U, EB-2265U, EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-992F ve EB-FH52 modelleri, iş ve eğitim sektörleri için okula ve işe dönüşü destekleyecek şekilde tasarlandılar.
İşte, ofiste, evde...
Epson'un Görsel Ürünler Operasyonları Bölümü COO'su Yasunori Yoshino, "30 milyon adetlik küresel projektör satışına ulaştığımız için çok gururluyuz" dedi. "Müşterilerimizin yardımıyla projektörlerimiz iş, eğitim, ev, perakende ve dijital sanatta mükemmel görsel deneyimler gerçekleştirdi. Müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızın iş birliği olmadan bu dönüm noktasına ulaşamazdık. Ancak burada durmayacağız. Planımız, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayal gücünü harekete geçirerek ve insanların yaratıcılıklarını tam anlamıyla kullanmalarını sağlayan ürün ve hizmetler tasarlayarak görsel iletişimi bir sonraki seviyeye taşımaktır."
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