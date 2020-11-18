Apple'ın Sır Gibi Sakladığı Katlanabilir iPhone'u İçin Şok İddia

Apple'ın katlanılabilir bir iPhone (veya iPhone Flip) için planları, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentiler ve patent başvuruları ile beraber "açıkça bilinen bir sır" haline geldi. Ancak en son sızıntı, Apple'ın planlama aşamasının ötesine geçtiğini ve katlanabilir telefon prototipi üzerinde aktif olarak çalıştığını öneriyor.
Economic Daily News tarafından bildirilene göre Apple, üretim tedarikçisi Foxconn'a test için birkaç prototip gönderdi. Habere göre Apple, bu telefonu en az 100.000 katlamaya dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor ve OLED veya mikro-LED ekran kullanımına karar vermeye çalışıyor.
Ayrıca Apple'ın bu yeni telefonu ne zaman yayımlamayı planladığına yönelik de bir iddia bulunuyor: Eylül 2022. Bu tarih teorik olarak iPhone 14 ile aynı zamana denk gelecektir. Ancak bu telefonun iPhone 14 mü olacağı yoksa iki farklı modelin aynı anda mı sunulacağı net değil.
Apple'ın prototipleri hakkında henüz pek fazla bilgimiz yok ancak firma, geleneksel olarak iPhone'larının büyük bir kısmını yıllardır Foxconn'un Tayvan'daki kampüsünde üretiyor. Bu yüzden de haberin bu kısmının gerçekçi olduğu kesin ancak söylentiyi gerçek olarak kabul etmeden önce daha fazla bilgiye ihtiyacımız bulunuyor.
Sızıntıya göre, bu katlanabilir iPhone'un Apple'ın serisindeki iPad Mini'nin yerini alacağını ve 1499 dolar fiyatı ile satışa sunulacağını söylüyor. Ayrıca telefonun 256GB depolama alanı ve 8GB RAM'e sahip olacağı ve 2022 yılında sunulacağı iddia ediliyor.
2019 yılının başlarında ortaya çıkan ilk patent, kendi üzerine katlanan tek bir ekrana sahip katlanabilir bir iPhone için tasarımları gösteriyordu ve bunların arasında iki kere katlanarak kapandığında Z şeklini alan bir iPhone çizimi de bulunuyordu.
Bir Apple Z-telefonu pek olası gözükmüyor ancak bu yılın daha erken dönemlerinde Jon Prosser'den gelen bir sızıntıya göre iPhone Flip, tek bir katlanır ekrandan değil bir menteşe ile bağlanan iki farklı ekrandan oluşabilir.
Ekim ayında fark edilen bir patent ise Apple'ın bu yeni telefonu, herhangi bir çatlağı veya çiziği "harici ısı, ışık, elektrik akımı veya diğer harici uyarımlar kullanarak" zaman içerisinde onarabilecek bir malzemeden üretmeyi istediğini öneriyordu.
Benzer bir şekilde Ekim ayında ortaya çıkan bir başka Apple patenti de firmanın, katlanabilir telefonlarda çatlakların oluşumunu önleyecek ve zaman içerisinde ortaya çıkan mikro-çatlakları dolduracak koruyucu bir "sert kaplama katmanı" planladığını gösteriyordu.
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