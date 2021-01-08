Epson, 52 Yıldır Geniş Formatla Sektörleri Büyütüyor

İlk elektronik yazıcılarını 1968'de piyasaya süren Epson, o tarihten bu yana yazıcı alanında her müşteri kitlesine cevap veren ürün portföyü ile sektörün öncü markası oldu.