Epson, Birleşmiş Milletler'in Akıllı Şehirler Programı'na Ortak Oldu

Epson, Alesund Futurelab ile birlikte Birleşmiş Milletler'in Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Programı'na teknoloji ortağı oldu. Epson lazer projektörlerle, sanal toplantı alanları oluşturulması, nakliye trafiğini gerçek zamanlı izleme ve otonom gemilerin izlenmesi konusunda kilit rol oynuyor.