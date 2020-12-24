Epson Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçti

Epson, 2020 Avrupa Sürdürülebilirlik Yeşil Tercih Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Epson 2020 yılının tamamında çevre ve sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar attı. Epson 2020'de çalışan başına sera gazı emisyonlarını yüzde 8,5 azaltırken pil, kağıt, ahşap ve plastik gibi atıklar dahil 23.700 ton malzemeyi geri dönüştürdü. Epson, 2020 itibariyle artık sahip olduğu tüm binalarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmaya başladı.
48 sayfalık finansal olmayan Yeşil Tercih Raporu, Epson tarafından tüm EMEA operasyonlarında uygulanan sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarının kapsamlı ayrıntılarını sunuyor. Raporda öne çıkan önemli noktalar şöyle:
• Epson, sürdürülebilirlik için EcoVadis Platinum derecesi aldı. Bu da şirketin insan hakları, çalışma koşulları, çevre, etik ve sürdürülebilir tedarik için en yüksek standartları karşıladığı anlamına geliyor. Bu başarı, Epson'u sektöründeki şirketlerin ilk %1'lik dilimine yerleştiriyor.
• Çalışan başına sera gazı emisyonlarını % 8,56 azalttı.
• Emisyonları %18 oranında azaldı (485.753 ton CO2'ye eşdeğer).
• Epson piller, kağıt, ahşap, plastik ve atık elektrikli ekipman dahil 23.700 ton malzemeyi geri dönüştürdü.
• Epson artık sahip olduğu tüm binalarda %100 yenilenebilir enerji kullanıyor.
• Epson, 50 milyonun üzerinde kartuşsuz EcoTank yazıcı satışı sayesinde 1,1 milyon ton plastik bazlı sarf malzemesi tasarrufu sağladı.
• Epson, 'Yeni Ufuklar' programının bir parçası olarak her yaştan 11.000'den fazla öğrenciyle etkileşim kurarak gençleri sürdürülebilir teknolojiyle tanıştırdı ve onlara kariyer hedeflerine ulaşmaları için ilham verdi.
• Epson, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmak için teknolojiden yararlanmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler'in Akıllı Sürdürülebilir Şehirler uygulama programına teknoloji ortağı olarak kaydoldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Watch Dogs: Legion İncelemesi
'Herkes yeşil tercih yapabilir'
Epson Avrupa Başkanı Kazuyoshi Yamamoto rapor hakkında şöyle konuştu: "Epson'un Yeşil Tercih Raporu, müşterilerimize tüm Avrupa operasyonlarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için mevcut tüm önlemleri aldığımıza dair güvence sağlıyor. Sürdürülebilirlik DNA'mızda var, yaptığımız her şeyin içinden geçiyor. Üretim ve dağıtımımızdan çalışanlarımızın kaynak ve davranışlarının kullanımına kadar, küresel ayak izimizin her yönünü sürekli olarak ele alıyor ve iyileştiriyoruz. Her birimiz yeşil bir tercih yapabiliriz. Birlikte, bu 'yeni normal'deki zorluklarla yüzleşirken, doğru seçimleri yapmak ve insanlarımız ve gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak üzere hepimiz daha fazla çalışmalıyız."
Çevreci ürüne talep arttı
Epson Europe CSR ve Sürdürülebilirlik Direktörü Henning Ohlsson ise şunları ekledi: "Yeşil Tercih raporumuz geleceğimiz için doğru seçimi yapmakla ilgili. Daha çevreci ürün ve hizmetlere olan talep hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve bu özellikle ileriye gerçek bir endişe ile bakan genç nesiller için geçerli. Sürdürülebilirlik tutkusu, şirketleri değişiklik yapmaya zorluyor ve bu iyi bir şey. Değerlerini paylaşmayan veya aynı aciliyet duygusunu gösteremeyen markaların uzun vadeli bir geleceği yoktur."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın