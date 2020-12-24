Epson Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçti

Global teknoloji lideri Epson, 2020 Avrupa Sürdürülebilirlik Yeşil Tercih Raporu'nu yayımladı. Buna göre Epson 2020 yılında çalışan başına sera gazı emisyonlarını yüzde 8,5 azalttı. Pil, kağıt, ahşap ve plastik gibi atıklar dahil 23.700 ton malzemeyi geri dönüştüren Epson, artık sahip olduğu tüm binalarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor.