Katlanabilir iPhone (iPhone Flip) İçin İlk Kez Tarih Verildi

Apple'ın katlanabilir iPhone'u olması beklenen iPhone Flip, ne zaman tanıtılacak? İddiaya göre çok uzak olmayan bir gelecekte iPhone Flip ile tanışabiliriz...

  • Ercan Uğurlu
Katlanabilir iPhone İçin İlk Kez Tarih Verildi

Zaman zaman dedikodular arasında bir görünüp bir kaybolan, Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığına dair söylentiler yeniden gündeme gelmeye başladı. Adının iPhone Flip olacağı söylenen katlanabilir iPhone, son söylentilere göre gelecek yıl içinde gerçekten gelecek. Bu arada gelecek yıl dediğimiz, 2022...

Şu an katlanabilir telefonlar düşünüldüğünde bu işin başını Samsung ile Huawei'nin tuttuğunu söylemek mümkün. Özellikle Samsung'un gelecek sene birbiri ardına esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonu tanıtacağını da düşünerek, Apple'ın bu konu da bir hayli geç kaldığını şimdiden söylemek mümkün. Kaldı ki şirket, yeni iPhone'larında dahi 120Hz ekranlara geçiş sağlayamadı; bunun için 2021 yılı iPhone'ları bekleniyor.

Fakat DigiTimes'ın kaynaklarına göre Apple, bir yandan da esnek ekranlar üzerinde çalışıyor ve bu çalışmaları 2022 yılında meyvesini verecek. Bir yıldan beri katlanabilir telefonlar üzerinde çalışan ve pek çok patent başvurusunda bulunan Apple, 2022'de iPhone Flip'i karşımıza çıkartır mı; bekleyip göreceğiz.

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