realme UI 3.0 Android 12'ye Dayalı Şekilde Resmi Olarak Piyasaya Sürüldü

realme, en yeni akıllı telefon işletim sistemi olan realme UI 3.0 sürümünü resmi olarak piyasaya sürdü. realme UI 3.0, bekleyenleri için güncellendi. realme UI 3.0, Android 12'nin birçok yeni özelliğini beraberinde getiriyor. Tasarım, sürükleyici akış, kişiselleştirme, gizlilik ve işlevsellikteki yükseltmeler ile Seamless Fun ürün konseptini koruyor. realme kullanıcıları için yepyeni bir deneyim sunuyor.
Akıcı Alan Tasarımı
realme UI 3.0'da tasarım daha etkileyici, görünüm daha düzenli ve genel kullanıcı arayüzü kullanımı daha sürükleyici ve akıcı.
İlk olarak, yeni bir 3D simge tasarımı sayesinde simgeler tamamen yenileniyor. Ana hatlara yoğunluk ekleniyor ve daha dinamik bir his vermek için ise yarı saydam bir yöntem kullanılıyor. Bu öğeler ayarlandıktan sonra tüm simge tasarımı daha canlı ve üç boyutlu hale geliyor. UI 2.0'a kıyasla, kullanıcıların isteklerine daha iyi uyum sağlaması için daha geniş bir renk yelpazesi eklenmiştir.
Sadece bununla sınırlı da değil. realme UI 3.0, boşluk bırakarak bilgi yoğunluğunu azaltmak için bir düzen seçiyor. Ek olarak başlık boyutu ile sembol ve metin kontrastı, kullanıcılara aldıkları bilgilerle ilgili bir önem ve konsantrasyon hissi vermek için geliştirildi. Bu ise çok hoş bir görsel deneyim sağlıyor.
Kişiselleştirme
realme kullanıcı arayüzü her zaman büyük ölçüde kişiselleştirmeye izin vermiştir. Simgeler, arka planlar, yazı tipleri ve diğer öğelerin tümü, kullanıcıların zevklerine göre özelleştirilebilir. Artık realme UI 3.0, tema rengi özelleştirme özelliğini dünya çapında destekliyor. Kullanıcılar tema rengi olarak en sevdikleri renklerden herhangi birini seçebilirler. AOD (Daima Açık Ekran) da yükseltildi. Kullanıcılar bir fotoğraf yükleyebilirken, benzersiz bir AOD tasarımının keyfini çıkarabilir. Bu arada realme UI 3.0, realme maskotu realmeow'un AOD'sini de piyasaya sürdü. Size en çok hitap edeni seçin ve yepyeni AOD tarzınızın tadını çıkarın!
Ayrıca realme UI 3.0 hayaletler, yiyecekler, günlük yaşamdan nesneler ve aklınıza gelebilecek her şey ile ilgili birçok emojiyi de destekler. Ve realme UI 3.0, belirli cihazlar için bazı yeni dinamik duvar kağıtlarına sahiptir. Böylece kullanıcılar yeni görsel deneyimin tadına varabilirler.
Akıcılık ve İşlevsellik
Yapılan araştırmalara göre, kullanıcıların çoğu realme UI 2.0'ın sürükleyici deneyiminden gerçekten memnun kaldı. Ve bu özellik realme UI 3.0'da daha da geliştirildi.
realme UI 3.0'da tanıtılan yapay zeka pürüzsüz motoru, her yönden pürüzsüzlük katıyor ve temel mantıkta güç tüketimini azaltıyor. Toplam bellek kullanım hızı artırıldı, bellek parçalanması en aza indirildi ve yapay zeka bellek sıkıştırma ile birleştirilmiş kaynak planlaması sayesinde farklı programlar akıllıca başlatılıyor. Bu, bellek kullanımını %30 azaltmaktadır, genel uygulama başlatma performansını %10 ve pil ömrünü ise %12 artırmaktadır.
Aynı zamanda, animasyonlar daha iyi optimize edilmiştir. Yapay zeka animasyon motoru, nesnelerin hareketini ve eğriliğini sınırlamak için sönümlemenin dinamik değişimini belirler. Efekt, hareketi daha "rahat bir şekilde" takip eder. Ve böylece daha akıcı hale gelir.
Yüzen Pencere 2.0, realme UI 3.0'a da tanıtıldı. Kullanıcılar, pencereleri istedikleri gibi kontrol edebilir. Bu da pencereleri çeşitli iletişim ve kullanım senaryolarında daha pratik ve kullanışlı hale getirir.
Gizlilik
realme UI 3.0, kullanıcıların kişisel verilerinin ve bilgilerinin her zamankinden daha güvenli olmasını sağlamak için gizlilik işlevlerini de güncellemektedir.
realme UI 3.0, en sevdiğiniz resimlerinizi veya videolarınızı özel olarak paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir altyazı birleştirme özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, hayatlarına dair anları güvenli bir şekilde paylaşmak için fotoğrafın konum bilgilerini ve zaman damgası, kamera modeli ve ayarlar dahil olmak üzere fotoğraf verilerini silebilir. realme UI 3.0'da uygulama izinlerine daha fazla sınırlama da eklendi. Konum verileri söz konusu olduğunda, konum gizliliğini korumak için örneğin belirli olmayan konumlar kullanılır.
Ayrıca resimsel gösterimler, tüketicilerin uygulamaların gizlilik etkinliklerini fark etmelerini sağlar. Uygulama izninin kullanımını grafiklerde, uygulama izinlerinin bir listesini ve kullanıcıların gizlilik kullanımına her açıdan hakim olmalarına olanak tanıyan belirli uygulamaların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.
Yol Haritası
realme UI 3.0 şu anda her model için uyarlanıyor. realme, her model için aşamalı olarak deneme sürümünü açacaktır, bu nedenle resmi realme hesabını ve resmi topluluğu takip etmeye devam edin.
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