Epson'dan Yeni Taşınabilir Etiket Yazıcısı
Epson'un taşınabilir yeni endüstriyel etiket yazıcıyla zaman ve maliyet avantajı.
Etiket baskısı çözümlerinde birçok farklı modelle hizmet sunan Epson, dış mekan kullanımına yeni bir soluk getirdi. Darbeye ve suya dayanıklı Epson LabelWorks LW-Z900FK özellikle zorlu şartlarda çalışanlara uygun olarak tasarlandı. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan yeni model endüstriyel etiket yazıcısı; tesisat, inşaat gibi dış mekan gerektiren sektörler ve tüm zorlu koşullar için ideal. Model ayrıca ses/video kablolaması dahil tüm elektrikli kablolama uygulamalarında, data haberleşme ekipmanlarında; ofis ve fabrika gibi tüm işyerlerinde ilgili mekanlarda, sunucu odası gibi yüksek önem taşıyan bölümlerde tesisat etiketleme uygulamalarının daha hızlı ve verimli yapılmasını sağlar.
LW-Z900FK'nin benzersiz Al &Bas (Pick & Print) işlevi, bir kullanıcının bir önceki etiketi seçmiş olduğunu tespit ettiğinde, bir sonraki etiketi önceden belirlenmiş bir seri halinde basmasını sağlar. Bu işlev istendiğinde tam otomatik ve yarı kesme fonksiyonlarıyla birleştirilebilir. 100 farklı etiket kalıbı kaydetme özelliği olduğu gibi, tekrarlayan bu tür işler için mükemmel bir zaman tasarrufu sağlar. Taşınabilir kullanım özelliğiyle yazıcı herhangi bir mekanda üzerindeki mıknatıs ayaklar sayesinde çelik yüzeye tutturularak, tam veya yarım boyutlu etiketleri otomatik kesiciyle sunar. Üzerindeki klavyeyle metin girişi kolaylıkla yapılabilir. Eğer istenirse alternatif olarak Epson'un etiket düzenleyici yazılımını (Label Editor) kullanırken bir PC klavyesi de kullanılabilir.
LabelWorks LW-Z900FK, 4 ila 36 mm arası yedi farklı bant genişliği ve tümü 9 m uzunluğa kadar ölçülü şeritlerde bulunan üç farklı kalıp kesim etiketini kullanabilir. Ekonomik bant kullanılan model ekstra tasarruf için 1mm'ye kadar küçük etiket kenar boşlukları sunarak atıl baskı alanını en aza indirir. Bununla birlikte ısıya dayanıklı, karanlıkta parlayan, yansıyan ve daha pek çok tipte etiket bu cihazda kullanılabilir. LabelWorks LW-Z900FK, aynı zamanda net 360 dpi çözünürlükte kaliteli etiket baskı garantisi verir. Dayanıklı dış yapısı ve elle taşımaya imkan sağlayan tasarımı endüstriyel ortamlarda dahi evde kullanırmış gibi rahat hissettirir.
Epson LabelWorks LW-Z900FK özellikleri
- Al & Bas (Pick & Print) işlevi
- Otomatik kesici (tam / yarım)
- 4-36 mm arası yedi farklı bant genişliği
- Maksimum 9 metreye kadar bant uzunlukları
- Karışık baskı fonksiyonu tek bir işte 50 değişik etiket uzunluğunu yazdırabilir
- 1 mm'ye kadar etiket kenar boşlukları
- Standart etiket tipleri dışında ısıya dayanıklı, karanlıkta parlayan, manyetik, kalıp kesim ve ısıyla daralan makaron (HST) etiketleri gibi özel etiket tiplerini destekler
- 360 dpi çözünürlükte kaliteli baskı
- Drop Stop işlevselliği - etiketler yazdırıldığında ve otomatik kesildiğinde yazıcıdan düşmez
- Dizüstü bilgisayarlardan ve PC'lerden veri indirme fonksiyonu
- Uzun ömürlü Li-Ion pil
- Almanya / Fransa için Qwertz / Azerty klavye
- Elle taşımayı sağlayan tasarım
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