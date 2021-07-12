Erkekler İşte Böyle Doğuruyor: Bu Canlı Türünde Hamile Kalan Dişi Değil!

Deniz canlılarının üreme süreci sırasında embriyo gelişimi ve doğum sonrası süreç akıl almaz şekilde farklı. Örneğin dişi ahtapotlar yavrularına bakma bahasına açlıktan ölürken, dişi denizatı yavrularına, doğurmak da dahil, hiç ilgi göstermiyor. Bu türde, hamile kalan erkek denizatı oluyor.
İlk olarak, denizatlarının üremesiyle ilgili kısa bir özet geçelim. Bir dişi, çiftleşecek eşini bulduktan sonra, yumurtalarını erkeğin vücudundaki özel bir keseye bırakır. Yumurtalar yerleştirildikten sonra, erkek onları spermle döller ve sonra onları 24 gün boyunca içinde taşır. Erkek bir denizatının doğum yapması harikulade bir manzaradır, bunu söylemek gerekir. İnsan doğumunun tersine, denizatı yavruları doğarken baloncuk tabancasından çıkan baloncuklar gibi fırlarlar. Tek bir doğumda binlerce bebek denizatı doğabilir.
Şimdiyse, PNAS dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, erkek denizatlarının bağışıklık sisteminin embriyolarına saldırmasını engelleyen genler keşfedildi. Araştırmacılar, hamile kalan denizatlarında MHC II yolunun değiştiğini, burada bazı genlerin yok olduğunu tespit etti. Evrim sırasında üremenin yararına bağışıklık sisteminin bir süreliğine kapatılması tercih edilmiş gibi görünüyor. Bu sayede, embriyolar vücut tarafından reddedilmiyor ve doğanın tarihi boyunca ilk defa erkeklerin hamile kalması mümkün olmuş gibi görünüyor.
Bir denizatının nasıl doğum yaptığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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