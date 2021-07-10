Samanyolu'nda Gizlenen 100'den Fazla Yeni Kara Delik Keşfedildi

Samanyolu'nda bunca zamandır fark etmediğimiz, 100'den fazla yeni kara delik olduğu keşfedildi. Peki bu kara delikler, gezegenimiz içi bir tehdit oluşturuyor mu?