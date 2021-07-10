Samanyolu'nda Gizlenen 100'den Fazla Yeni Kara Delik Keşfedildi

Kara delik gibi bir gök cisminin hem özelikleri, hem de büyüklüğü ve etkisi açısından bakıldığında yakınlarda bir yerlerde olması, onu hemen fark etmemize neden olurdu diye düşünebilirsiniz. Ancak yanılmış olacağınız kanıtlandı.
Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Samanyolu boyunca hareket eden bir yıldız kümesi içinde gizlenmiş 100'den fazla yıldız kütleli kara delik keşfedildiği belirtiyor. Kavramsal olarak bu endişe verici gelebilir, ancak bunlar yakın olarak değerlendirilse bile, aslında Dünya'ya doğrudan bir tehdit olarak görülecek mesafede de değil. Araştırmacılar da zaten tehdit araştırması yerine, yeni bulunan komşularımız hakkında daha fazla şey öğrenmek için bu fırsatı değerlendiriyorlar.
Kara delikleri gizleyen yıldız kümesi Palomar 5, bizden yaklaşık 80.000 ışık yılı uzaklıkta ve yıldızların kendileri küme içinde birbirinden 30.000 ışık yılı kadar uzaklıkta yer alıyor. Bu da galaksi boyunca bir yıldız akışı yaratıyor. Ancak asıl önemli olan, bu küme içinde yer alan kara delikler.
Çalışmanın başyazarı, Barcelona Üniversitesi'nden astrofizikçi Mark Gieles, "Yıldız kümesi içinde keşfedilen kara deliklerin sayısı beklenenden üç kat daha fazla. Bu da yıldız kümesinin toplam kütlesinin yüzde 20'sini kara deliklerin oluşturduğunu gösteriyor" diyor. Gieles, sözlerine şöyle devam ediyor: "Her birinin kütlesi Güneş'in kütlesinin yaklaşık 20 katı kadar ve büyük kütleli yıldızların yaşamlarının sonunda, küme henüz çok gençken süpernova patlamaları ile öldüğünde ortaya çıkmış olmalılar."
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