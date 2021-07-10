Samanyolu'nda Gizlenen 100'den Fazla Yeni Kara Delik Keşfedildi

Samanyolu'nda bunca zamandır fark etmediğimiz, 100'den fazla yeni kara delik olduğu keşfedildi. Peki bu kara delikler, gezegenimiz içi bir tehdit oluşturuyor mu?

100'den Fazla Yeni Kara Delik Keşfedildi

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