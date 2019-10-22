Erken Deprem Uyarı Sistemi, ABD'de Açıldı
Her ne kadar depremi önceden bilmek mümkün olmasa da, ABD'de devreye giren bu sistem ile pek çok hayat kurtulabilir!
Kaliforniya valisi Gavin Newsom, eyalet çapında hizmet verecek Erken Deprem Uyarı Sistemi'ni duyurdu. Kaliforniya çapında farklı yerlerdeki sensörlerden faydalanan sistem, mobil uygulamalar üzerinden kullanıcılara deprem uyarısı gönderebiliyor.
1989'daki Loma Prieta depreminin 30. yıldönümünde açılan sistem, depremleri tahmin etmek gibi bir özelliğe sahip değil. Sistemin amacı, depremin size doğru geldiğine dair bir uyarı göndererek insanların güvenli bir yere sığınmalarını sağlamak. Bu sene Los Angeles'taki depremde uyarı sistemi çalışmadığından, uyarı eşiği 4,5 büyüklüğüne, MMI ise 3'e düşürüldü (evinizin yanından kamyonun geçmesine benzer).
UC Berkeley'e göre testlerde uyarıların MyShake uygulaması üzerinden kullanıcılara ulaşmasının 3,7 saniye sürdüğü ortaya çıktı. Bu sürede evden kaçmak mümkün olmasa da, sağlam bir eşyanın altına girmek ve korunmak mümkün olabilir.
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