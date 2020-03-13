Escobar Fold 1 ve Escobar Fold 2 Sahte Çıktı

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar tarafından üretilen, 399 dolara satışa sunulan katlanabilen Escobar Fold 2, sahte çıktı. Videolarda gördüğümüz telefonun, üzerine renkli etiket yapıştırılmış birer Samsung Galaxy Fold olduğu iddia edildi.
YouTube yayıncısı MKBHD, ilk telefon olan Escobar Fold 1'i sipariş etme ve ardından Escobar Fold 2'ye yükseltme deneyimlerini paylaştığı bir video yayılandı. Stokları tükenen Fold 1'i hiç alamayan yayıncı, birkaç ay sonra siparişini Fold 2 olarak değiştirdi. Yayıncı, cihazın kutusunu açtıktan yaklaşık 30 saniye sonra telefonun üzerine etiket yapıştırılmış bir Samsung telefonu olduğunu fark etti.
Peki, Escobar Fold 2'nin fiyatı 399 dolar iken firma, yaklaşık 2.000 dolar fiyatı olan Galaxy Fold'u büyük bir zararla mı dağıtıyor? Hayır, çünkü aslında Escobar Fold 2, parası alınmasına rağmen, birkaç kişi hariç kimseye dağıtılmıyor. Etiketli cihaz sadece reklam için ünlü YouTube yayıncılarına ve gazetecilere gönderiliyor.
Cihazın diğer müşterilerinin, ödeme yapmalarına rağmen Fold 1 veya Fold 2 siparişleri hakkında hiçbir gelişme olmadığı söyleniyor. Hatta bir müşteri, Escobar Sahtekarlığı adında bir web sayfası açmış durumda.
Escobar'ın reklam videolarında Samsung'un telefonlarını yerden yere vurup, Samsung'un telefonlarını etiketle satması bir başka ilginç nokta.
Tüm bu gelişmeler, 399 dolarlık telefonun aslında hiç olmadığına işaret ediyor. Bu yüzden adında Escobar geçen telefonlardan, daha önce söylediğimiz gibi, uzak durmanızda fayda var.
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