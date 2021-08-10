ESET, Üst Üste 3'üncü Kez Şampiyon!

Siber güvenlik alanında dünya lideri olan ESET, Canalys tarafından hazırlanan en son Siber Güvenlik Liderliği Matrisi'nde üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca kurumsal hizmetleri ve iş ortakları eğitimlerini geliştirmeye odaklanarak 2020'deki matris konumunu daha da ileriye taşıdı.