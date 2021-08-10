ESET, Üst Üste 3'üncü Kez Şampiyon!

Müşterilerini teknoloji endüstrisinin geleceği konusunda yönlendirmeye ve geçmişin iş modellerinin ötesine geçecek şekilde düşündürmeye çabalayan, önde gelen küresel bir teknoloji pazarı analiz firması olan Canalys 2021 Güvenlik Liderliği Matrisi'ni açıkladı. 19 siber güvenlik satıcısının geçtiğimiz 12 ay içerisindeki küresel kanal ve pazar performansları değerlendirildi. Liderlik Matrisi, Canalys'in Satıcı Kıyaslama aracından alınan ortak geri bildirimleri yatırımları, stratejileri, pazardaki performansları ve yürütme süreçleri temelinde kanaldaki satıcı ivmesine ilişkin bağımsız bir analizle bir araya getiriyor.
Kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz
ESET'in Ticaretten Sorumlu Başkanı Ignacio Sbampato şu yorumda bulundu: "Kurulduğumuz günden bu yana kanalla ilgili aynı değerlere ve yaklaşıma sahibiz. İş ortaklarımıza siber güvenlik alanında gelişmelerine yardımcı olmak ve iş ortaklarımızın müşterilerini tüm tehdit türlerinden korumalarını sağlamak üzere kaynaklarımızı ve araçlarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin niteliğini takdir etmeye devam ettiklerini görmekten gurur duyuyoruz. İş ortaklarımızın bize yüksek puanlar verdiğini görmek ve platformlarımıza ve sistemlerimize yaptığımız yatırımlara değer verdiğini bilmek bizi onurlandırıyor. Misyonumuzun temelinde herkes için daha güvenli bir internet deneyimi sunmak yatıyor ve bu misyona ulaşabilmek için iş ortaklarımızla sağlam bir ilişki içerisinde olmalıyız."
ESET; teknik desteği, hesap yönetimi ve genel anlamda işleri kolaylaştırması sayesinde, iş ortaklarından en yüksek oyları aldı ve diğer sekiz satıcıyla birlikte "Şampiyon" statüsüne layık görüldü. Kurumsal hesaplarla ilgili büyümeye yatırım yapmaya ve EMA2 pazar yeri platformunu piyasaya sürerek Küresel Yönetilen Hizmet Sağlayıcı Programı'nı geliştirmeye devam etti. ESET MSP Administrator 2 (EMA2), yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için bir lisans yönetim sistemidir. Bu sistem, ESET'in daha gelişmiş portföyüne erişim sağlamanın yanı sıra uygulama programlama ara yüzü sayesinde üçüncü taraf araçlarının entegre edilmesine de olanak sunuyor.
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