Jeff Bezos Artık Dünyanın En Zengini Değil; İşte Listenin Yeni 1 Numarası

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, artık dünyanın 1 numaralı zengini değil. Forbes'un Dünyanın En Zenginleri listesinin yeni bir numarası ve ilk 10 sıradaki isimler içeride...