Jeff Bezos Artık Dünyanın En Zengini Değil; İşte Listenin Yeni 1 Numarası

Forbes'un dünyanın en zenginleri listesi güncellendi. 35 yıldır yayınlanan listede bulunan milyarder sayısı, bu yıl rekor kırarak 2.755'e yükseldi; başka bir deyişle listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı.
En büyük sürpriz ise, listenin ilk sırasında yaşandı. Uzun süredir listenin tepesinde yer alan ve dünyanın en zengini olma unvanını elinde tutan Amazon'un sahibi Jeff Bezos, yerini Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault'a kaptırdı. Jeff Bezos ikinci sıraya inerken, Elon Musk üçüncülüğü, Bill Gates ise dördüncülüğü elde etti.
İşte Dünyanın En Zengin 10 İnsanı
- Bernard Arnault (72): 197,5 milyar dolar
- Jeff Bezos (57): 193.3 milyar dolar
- Elon Musk (50): 182.1 milyar dolar
- Bill Gates (65): 132.1 milyar dolar
- Mark Zuckerberg (37): 130.8 milyar dolar
- Larry Page (48): 116.4 milyar dolar
- Larry Ellison (76): 116.3 milyar dolar
- Sergey Brin (47): 112.6 milyar dolar
- Warren Buffet (90): 103.7 milyar dolar
- Francoise Bettencourt Meyers (68): 92.4 milyar dolar
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