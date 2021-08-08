Jeff Bezos Artık Dünyanın En Zengini Değil; İşte Listenin Yeni 1 Numarası

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, artık dünyanın 1 numaralı zengini değil. Forbes'un Dünyanın En Zenginleri listesinin yeni bir numarası ve ilk 10 sıradaki isimler içeride...

Dünyanın en zengini artık o
Bernard Arnault

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