Eski ABD Başkanı Obama'dan Herkesi Şaşırtan UFO Açıklamaları

Aralık ayında Donald Trump, Koronavirüs yardımını ve hükümetin finansman tasarısını yasalaştırdı. Bu, daha sonra FBI'dan CIA'ya kadar ABD istihbarat servislerinin Kongre'ye Tanımlanamayan Uçan Nesneler (UFO'lar) hakkında bildikleri her şeyi anlatmak zorunda kalacakları anlamına geliyordu.
Eğer ABD siyasetine aşina değilseniz, bu iki cümlenin birbiri ile hiçbir bağlantısı yok gibi gözükebilir. Bu harcama tasarısının içinde, 2021 İstihbarat Yetkilendirme Yasası da bulunuyordu ve bunun derinliklerinde gizli bir madde, istihbarat yöneticilerinin kongre ve silahlı servis komitelerine, tanımlanmamış ama gözlenmiş, hava yoluyla taşınan nesneler dahil olmak üzere tanımlanamayan hava olayları ("anormal hava araçları" olarak da bilinir)" hakkında 180 gün içinde bir rapor sunmasını gerekli tutuyordu. Ayrıca, ulusal güvenliğe yönelik tanımlanamayan hava olaylarının oluşturduğu potansiyel havacılık veya diğer tehditleri ve bu tanımlanamayan hava olayının bir veya daha fazla yabancı düşmana atfedilip atfedilemeyeceğinin" bir değerlendirmesinin yapılması planlanıyordu.
Son gün yaklaştıkça, ABD'de de bir UFO çılgınlığı yaşanmaya başladı. ABD Donanması'ndan sızan ve alışılmadık bir düzende hareket eden garip bir kütleyi gösteren yeni görüntülerin yanı sıra, eski ABD Başkanı Obama da dahil olmak üzere birkaç yüksek rütbeli ABD yetkilisi, gökyüzünde hareket eden nesneler hakkında her zamankinden çok daha konuşkan davrandılar.
Obama'dan UFO Açıklamaları
Late Late Show ile yapılan bir röportajda, eski başkana programdaki müzik grubunun lideri Reggie Watts tarafından UFO'lar veya tanımlanamayan hava olayları (UAP'ler) hakkında herhangi bir teorisi olup olmadığı soruldu.
Eski Başkan Obama, "Uzaylılar söz konusu olduğunda, size yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var" dedi. Sonrasında söyledikleri ise daha da ilginçti: "Gerçek şu ki, göreve ilk geldiğimde sordum. 'Uzaylı örneklerini ve uzay gemilerini sakladığımız bir laboratuvar var mı?' dedim."
"...Biraz araştırma yaptılar ve cevap hayırdı."
"...Ama doğru olan, ve bu konuda gerçekten ciddiyim, gökyüzünde tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var, nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamıyoruz. Kolayca açıklanabilecek bir desenleri bulunmuyor. "
"...Bence insanlar hala araştırmaya ve [UFO'ların] ne olduğunu anlamaya çalışırken ciddiye alıyorlar, ancak bugün size bildirebileceğim bir şey bulunmuyor."
Bir Açıklama da Elizondo'dan...
Başka bir yerde, Pentagon'un Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programında çalışarak zaman geçiren askeri istihbarat subayı Luis Elizondo, buldukları ve yakında kongreye çıkacak olanlarla ilgili kısa bir bilgi verdi.
CBS ile yaptığı bir röportajda "6 ila 700 arasında g-kuvveti yapabilen, saatte 13.000 mil (yaklaşık 21.000km) hızla uçabilen, radardan kaçabilen ve havada, suda ve muhtemelen uzayda uçabilen bir teknoloji hayal edin" derken çoğu durumda basit açıklamalar olduğunu söyledi.
"...Ve bu arada, hiçbir bariz itme belirtisi bulunmuyor, kanatları yok, kontrol yüzeyleri yok ve yine de Dünya'nın yerçekiminin doğal etkilerine meydan okuyabiliyor. Gördüğümüz şey tam olarak bu."
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