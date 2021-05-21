Eski ABD Başkanı Obama'dan Herkesi Şaşırtan UFO Açıklamaları

Eski ABD Başkanı Obama, bir söyleşi sırasında UFO'lar hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Ama şaşırtıcı olan, sadece Obama'nın sözleri ile sınırlı da değil...