Eski AMD Ekran Kartları ile, Quake 2'ye Işın İzleme Geldi

AMD nihayet Radeon RX 6800 XT'nin piyasaya sürülmesiyle GPU'larında donanım noktasında ışın izleme özelliğini etkinleştirdi. Böylece NVIDIA ile rekabet etmeyi sürdürebilecek olan şirketin bu yeni teknolojisini eski AMD ekran kartlarına sahip olanlar tarafından da kullanılabiliyor. Yazılım güncellemesi ile bu mümkün olurken, yine de bunu yapması o kadar basit değil.
Bazı geliştiriciler AMD'nin ışın izleme özelliğini etkinleştirmesinin ardından eski AMD ekran kartı nesilleri olan Navi, Vega, Polaris ve RDNA 1 gibi mimarilere de ışın izleme yeteneğini kazandırmışlar. Bunu, ışın izlemeyi görmek istedikleri oyunun derleme kodları üzerinden yapan geliştiriciler, denek olarak ise Quake 2'yi seçmişler.
Ancak elbette eski nesil AMD kartlarda RDNA 2 mimarisi gibi yerleşik ışın izleme çekirdekleri bulunmadığından, bunun pek de optimize çalışmadığı malum. Yine de buna karşın Ray Tracing'i Navi 10 ve Polaris 10 GPU'larda çalıştırabilen geliştiriciler, günün sonunda ise raporlarına teknik sorunları not etmekten geri durmamışlar. Ancak yine de derleme çalıştıktan sonra ışın izleme özelliğini Quake 2 gibi bir oyunda görmenin keyfini de sürmeyi başarmışlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın